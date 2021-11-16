Платформи Facebook та Instagram (входять до групи компаній Meta) збирають персональні дані неповнолітніх користувачів за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке відстежує активність під час перегляду вебсторінок.

Про це йдеться у дослідженні неурядових організацій Fairplay, Global Action Plan та Reset Australia.

Компанію Meta звинуватили в тому, що вона насправді не відмовилася від таргетованої реклами для підлітків. Платформа зберегла здібності своїх алгоритмів відстежувати та таргетувати рекламу для дітей. Також вона продовжила підтримувати здатність свого штучного інтелекту слідкувати за дітьми – щоб він міг використовувати дані про те, що діти роблять у застосунках.

Ще у липні Meta анонсувала глобальні зміни в здатності рекламодавців таргетувати рекламу для осіб молодше 18 років. Тоді це обмежили на рівні програмного забезпечення, заборонивши таку рекламу для користувачів-підлітків.

Під час дослідження три компанії створили підроблені профілі користувачів: 13-річного та двох 16-річних підлітків. Виявилося, що програмне забезпечення Facebook та Instagram зберігає дані й з інших сторінок у браузері, які відкривають діти. Наприклад, які кнопки натискає користувач, які терміни він шукає та які товари купує.

Прессекретар Meta заперечив, що дані, які було виявлено у межах дослідження з обліковими записами підлітків, використовуються для таргетованої реклами для підлітків.

“Ми не використовуємо дані з вебсайтів та застосунків наших рекламодавців та партнерів для персоналізації реклами для осіб віком до 18 років. Причина, через яку ця інформація з’являється у наших інструментах прозорості, полягає в тому, що підлітки відвідують сайти або програми, які використовують наші бізнес-інструменти. Ми хочемо забезпечити прозорість даних, які ми отримуємо, навіть якщо вони не використовуються для персоналізації реклами”, – пояснили у компанії.

Правозахисні організації написали відкритого листа засновнику Meta Марку Цукербергу та закликали його відмовитися від збору даних, оскільки це не допомагає вберегти дітей від “рекламного переслідування”.