Україна разом з Федеральним бюро розслідувань США та американськими компаніями збирає докази воєнних злочинів росіян за допомогою геолокацій та даних з мобільних телефонів.

Про це сповіщає Reuters.

Спеціальний агент ФБР, який раніше працював юридичним аташе цього відомства в Україні, Алекс Кобзанець заявив, що українська влада працює над збором цифрової інформацію з полів боїв і українських міст, які були зруйновані російськими армійцями під час війни.

“Збір і аналіз цих даних, робота з ними – це та сфера, в якій ФБР має досвід роботи”, – сказав Кобзанець на конференції з кібербезпеки RSA в Сан-Франциско.

Також він додав, що ця робота передбачає вивчення інформації з мобільних телефонів, криміналістичний аналіз зразків ДНК, а також аналіз частин тіл, які вдалося зібрати на полях битв.

За словами агента ФБР, наступним кроком буде робота з національними провайдерами США і передача цієї інформації, отримання даних про абонентів та геолокаційної інформації.

Варто зазначити, що генпрокурор США Меррік Гарленд провів зустріч зі своїм колегою з України Андрієм Костіним, під час якої повідомив, що американський уряд призначив прокурора, який буде розслідувати злочини Росії проти українців.

Нагадаємо, що Федеральне бюро розслідувань проводить кампанію з вербування росіян за допомогою соціальних мереж – з метою збору розвідувальних даних про хід війни в Україні. ФБР прагне знайти шпигунів всередині Росії та емігрантів, які знають секретну інформацію, яка дозволить протидіяти керівництву Москви.

За словами колишньої пані офіцера управління військової розвідки США за російським напрямком Ребекки Коффлер, ФБР вдається до нових методів вербування агентів з ряду причин. Найголовніша – російські агенти досить складно піддаються вербуванню.