Про це сповіщає Fox News.
Як повідомляється, в лютому 2023 року ФБР опублікувало в Facebook і Twitter відеоролики, на яких російською мовою глядача “закликають змінити своє майбутнє, долучившись до співпраці з американською розвідкою”.
Зазначено, що ФБР прагне знайти шпигунів всередині Росії та емігрантів, які знають секретну інформацію, яка дозволить протидіяти керівництву Москви.
“ФБР цінує вашу допомогу. Ми хочемо вам допомогти – просто зробіть перший крок”, – йшлося у відео.
За словами колишньої пані офіцера управління військової розвідки США за російським напрямком Ребекки Коффлер, ФБР вдається до нових методів вербування агентів з ряду причин. Найголовніша – російські агенти досить складно піддаються вербуванню.
“Росія – надважке середовище, тому що її контррозвідувальні служби – одні з найефективніших і найжорстокіших у світі. ФБР у своїй діяльності враховує реалії сьогодення: молоді люди постійно перебувають у соціальних мережах. Тому Федеральне бюро прагне отримати більше потенційних кандидатів в лави шпигунів на користь США саме через соцмережі”, – пояснила вона.
Проте Коффлер вагається щодо позитивних результатів подібних відеороликів.
- У Польщі іноземцю, який зізнався у шпигунстві на користь Росії, загрожує до 10 років позбавлення волі. Як повідомляє окружна прокуратура в Гданську, він перебуває у країні з січня.
- У Лондоні засудили охоронця посольства Великої Британії у Берліні, якого викрили у шпигунстві на користь Росії, до 13 років і двох місяців позбавлення волі.
- У Словенії затримали подружжя нібито з Аргентини. Чоловік та жінка мали дітей та займались шпигунством на користь РФ. Наприкінці січня словенські ЗМІ повідомили про арешти, пов’язуючи їх з російською розвідкою. Джерела в Любляні зазначили, що пара насправді була елітними російськими шпигунами, відомими як “нелегали”.
- В Австрії викрито шпигуна з Росії, який передавав Москві засекречені дані. Інформація, зокрема, стосувалася війни в Україні.