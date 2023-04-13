Федеральне бюро розслідувань проводить кампанію з вербування росіян за допомогою соціальних мереж – з метою збору розвідувальних даних про хід війни в Україні.

Про це сповіщає Fox News.

Як повідомляється, в лютому 2023 року ФБР опублікувало в Facebook і Twitter відеоролики, на яких російською мовою глядача “закликають змінити своє майбутнє, долучившись до співпраці з американською розвідкою”.

Зазначено, що ФБР прагне знайти шпигунів всередині Росії та емігрантів, які знають секретну інформацію, яка дозволить протидіяти керівництву Москви.

“ФБР цінує вашу допомогу. Ми хочемо вам допомогти – просто зробіть перший крок”, – йшлося у відео.

За словами колишньої пані офіцера управління військової розвідки США за російським напрямком Ребекки Коффлер, ФБР вдається до нових методів вербування агентів з ряду причин. Найголовніша – російські агенти досить складно піддаються вербуванню.

“Росія – надважке середовище, тому що її контррозвідувальні служби – одні з найефективніших і найжорстокіших у світі. ФБР у своїй діяльності враховує реалії сьогодення: молоді люди постійно перебувають у соціальних мережах. Тому Федеральне бюро прагне отримати більше потенційних кандидатів в лави шпигунів на користь США саме через соцмережі”, – пояснила вона.

Проте Коффлер вагається щодо позитивних результатів подібних відеороликів.