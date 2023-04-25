Про це інформує пресслужба МКС.

Президент МКС Пьотр Гофманський та виконавча директорка Європолу підписали домовленість в Гаазі, що забезпечуватиме правову основу для встановлення відносин співпраці інституцій.

Гофманський зауважив, що з нетерпінням очікує на поглиблену співпрацю та взаємодію, які відбуватимуться в межах цієї Робочої домовленості, зазначивши, що експертиза та спеціалізовані знання Європолу є провідними у світі. Він також висловив впевненість, що зміцнення відносин між МКС і Європолом може посилити спроможність обох організацій виконувати їхні відповідні мандати, спрямовані на те, щоб серйозні злочини не залишалися безкарними.

Своєю чергою, Кетрін Де Болле наголосила, що підписання цієї робочої домовленості є важливим кроком вперед для міжнародних зусиль із притягнення до відповідальності винних у деяких з найгірших злочинів у світі.

В Європолі воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид є частиною нашого мандату з 2017 року. Ми отримали повідомлення щодо воєнних злочинів з понад 20 різних зон конфлікту, таких як Сирія, Ірак, Лівія та нещодавно Україна. Цей новий рівень співпраці з МКС дозволить більш ефективно реагувати на основні міжнародні злочини, тоді як всі відповідні суб’єкти працюватимуть разом та обмінюватимуться інформацією та ресурсами, щоб покласти край безкарності”.

За цією домовленістю співпраця може містити обмін спеціальними знаннями, збір доказів, звіти про загальну ситуацію, результати стратегічного аналізу, інформацію про процедури кримінального розслідування, про методи запобігання злочинності, участь у навчальних заходах, а також надання консультацій і підтримки в окремих кримінальних справах.

Зауважимо, 17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

20 березня представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що відповідальні за воєнні злочини мають постати перед судом. Так він прокоментував видачу Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 22 березня, закликав усі країни-члени Міжнародного кримінального суду заарештувати президента Росії Володимира Путіна за незаконне викрадення українських дітей.

Довідка. МКС є першим постійно діючим міжнародним кримінальним судом на основі договорів, створеним для того, щоб допомогти покласти край безкарності осіб, які вчинили найсерйозніші злочини, що викликають стурбованість міжнародної спільноти, а саме воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочин агресії.

Європол є Агентством Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів. Є центром співпраці правоохоронних органів, аналітичної експертизи та кримінальної розвідки в Європі.