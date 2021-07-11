Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що вже давно приєднався до команди Virgin Galactic і готується стати першим українським космічним туристом.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

У неділю, 11 липня, компанія Virgin Galactic трохи більше як за годину успішно здійснила свій перший туристичний політ у космос. На борту був й засновник компанії – мільярдер Річард Бренсон.

“У нього вийшло. Річард Бренсон злітав в космос. 12 років, довгих майже 12 років я чекав цієї події. Коли я приєднався до команди Virgin Galactic мені ніхто не вірив. … Ми вклали свої щирі сподівання і навіть великі гроші в абсолютну невідомість”, – написав Філатов.

Він зазначив, що готувався до польоту і вже пройшов базовий курс підготовки астронавтів.

“Всі ці роки, ми – майбутні астронавти Virgin Galactic, підтримували зв’язок і один одного, в надії, що у нас вийде. … А ще ми готувалися. Я, наприклад, пройшов базовий курс підготовки астронавтів у навчальному центрі NASA, кілька разів літав по кривій Кеплера, випробував центрифугу – симулятор польотів Фенікс”, – розповів політик.

Фото: Д.Філатов

“Якщо все піде як треба, то я буду другою людиною в незалежній Україні, хто після Каденюка побував в космосі й першим космічним туристом”, – зазначив Філатов.

2 липня мер Дніпра повідомив, що купив квиток на політ у космос у компанії Virgin Galactic.

“Уже 11 липня, як і обіцяв Річард Бренсон, він першим в нашій команді Virgin Galactic летить в космос, щоб особистим прикладом показати успіх нашого проєкту. Мій номер – 146-й”, – йдеться в повідомленні.