Фінансовий скандал в «Нацкорпусі»: схема чи тисячі відданих партійців?

Про це повідомляють #Букви з посиланням на громадський рух “Чесно”.

Раніше український громадський і політичний діяч, активний учасник Революції Гідності, доброволець батальйону “Азов” Назарій Кравченко після скандалу з побиттям через підтримку активіста Сергія Стерненко розповів про схему фінансування партії “Національний корпус”.

За його словами, активістам політсили видавали гроші невідомого походження, а ті вносили їх на рахунки партії.

Як розповів Кравченко, екс-нардеп Андрій Білецький, а також Сергій Коротких, відомий в ЗМІ як Боцман, і Михайло Іванчук, відомий як Булат, знаходили кошти для фінансування партії, а сам Кравченко готував накази, організовував логістику, щоб керівники осередків отримали ці гроші і через своїх знайомих і родичів внесли їх на рахунок партії “Національний корпус”.

Кравченко у коментарі “Чесно” стверджує, що активісти “Нацкорпуса” переводили на рахунки партії не власні кошти.

“Вони (представники регіональних осередків, – ред.) приїжджали на “АТЕК” (на території заводу “АТЕК” раніше була тренувальна база “Азова”, офіс “Цивільного корпусу”, – ред), отримували їх у касі під розписку, а потім давали документи, щоб активісти внесли їх на баланс партії … Там великі суми “, – пояснив він.

На центральні рахунки з 2017 року партія “Нацкорпус” отримала більше 8200 внесків від 2109 чоловік і 7 компаній на загальну суму 18,6 мільйона гривень.

Судячи з офіційної фінзвітності, “Нацкорпус” є однією з найпопулярніших партій у донорів, поступаючись тільки ЄС / БПП, “Батьківщині” і “Силі людей”. Для порівняння: “слуг народу” з моменту її створення профінансували менше 100 чоловік. При цьому “Нацкорпус”, на відміну від згаданих вище партій, самостійно участі у виборчих кампаніях 2019 не брав.

Левова частка коштів надійшла від донорів з регіонів, що принаймні не суперечить словами Кравченко.

Якщо не вся сума, яку напередодні роздали лідерам осередків, потрапляла на рахунки партії, тоді долучався Кравченко.

“Я зазвичай долучався, коли вони не справлялись і треба було дізнатися, що там та як там. Від фінансової служби мені надходив список, який там у кого борг. Я тоді просив оргреферентуру дізнатися, що там, як у них справи”, – додає екснацкорпусівець.

Йдеться про те, що в певний час представники осередків отримували конкретні суми коштів, які потрібно було завести на рахунки партії. Це означає, що у фінансових звітах можна прослідкувати моменти стрімкої та синхронної активізації внесків з різних регіонів. Й у звітах це простежується. Щомісяця “Нацкорпусу” кошти переказували 100-200 осіб, однак час від часу цей показник зростав до 500-600 донорів.

При цьому збільшення загальної місячної суми внесків узагалі не корелює зі зростанням кількості донорів. Наприклад, у квітні 2017 року партія за місяць зібрала 677 тисяч гривень від 558 донорів, у листопаді 2018-го – 1,7 мільйона від 582 осіб. Пік надходжень припав на травень 2019 року, коли політсила протягом місяця зібрала 3,1 мільйона від 578 осіб. Тобто, якщо загальні обсяги надходжень зростали постійно, то місячна кількість донорів змінювалася незначно. Тут ідеться не так про розміри внесків, як про узгодженість поведінки сотень людей, які кожні 2-3 місяці синхронно активізувались і вносили щоразу рекордніші для партії суми коштів.

За його словами, це відбувалося з ініціативи центральної фінансової служби партії, яка роздавала представникам організацій певні кошти, які потрібно було завести на рахунки через місцевий партактив і родичів. За це процес в регіонах відповідали керівники партосередків.

Кравченко, хоча і був одним з лідерів партії і брав участь в схемі фінансування, запевняє, що походження цих грошей йому не відомо.

“Коли я почав цікавитися (походженням коштів, – ред.), я вийшов з “Національного корпусу”. Цим займалися тільки три людини: Андрій (Білецький), Булат (Михайло Іванчук) і Боцман (Сергій Коротких)”, – розповідає Кравченко.

Андрій Білецький визнає наявність конфлікту з Кравченком, але його заяви трактує як “внутрішній конфлікт” і пояснює образою після “чоловічої розмови”.

“Це, скажімо так, жодним чином не політичний конфлікт, а такий ветеранський, який стосується як мінімум “азовських” понять честі. Він зараз після чоловічої розмови, чесної абсолютно і відвертої, знаходиться в положенні ображеної людини й обливає брудом усіх товаришів довкола. Це заява ображеної людини, яка зараз працює на конторки, яким ідеться про те, щоб дискредитувати нас. Кравченко вивішував свою фізіономію зі Стерненком та Філімоновим, і чудово видно, що ці люди не кляті не м’яті…” – каже лідер “Нацкорпусу”.

Утім, Назарій Кравченко розповів деталі схеми – про залучення до фінансування політсили родичів лідерів регіональних партійних структур. Ця теза має відображення й у фінзвітах партії.

Наприклад, основними донорами “Національного корпусу” з Миколаївщини є родина Янтарів. Денис Янтар, керівник місцевого осередку “Нацкорпусу”, перерахував партії понад 25 тисяч гривень. Ще майже 55 тисяч він пожертвував Миколаївському осередку “Нацкорпусу”. Долучилися до фінансування політсили і його батьки, котрі переказали на центральний рахунок партії понад 70 тисяч гривень.

Цю схему заперечує як керівництво партії, так і самі донори, з якими ми спілкувалися.

Білецький у коментарі “Чесно” стверджує, що активність осередків обумовлена організаційною структурою й особистими контактами з регіонами:

“Це 99% члени партії. Ми системна структура: у мене є дуже проста система районових, десятників і так далі. Ми приносимо свій військовий досвід і досвід дисципліни в партійну діяльність, у тому числі в цьому плані. Узагалі, мені нескладно і до 5000 людей, якщо виникне необхідність, донести за 24 години необхідність допомогти партії. Тому й така синхронність. У мене є система живого спілкування лідерів з міст, районів і так далі зі своїми партійцями”.

Самі донори теж запевняють, що давали партії власні кошти. Але всі коментарі були отримані вже після того, як конфлікт став публічним і набув розголосу в ЗМІ.

“Я член політичної партії “Національний корпус”, тому сплачую членські внески. Я сплачував членські внески з власних коштів – усе, що можу прокоментувати”, – каже Любомир Роман, один з донорів партії зі Львівщини, який протягом 2017-2019 років надіслав партії 9380 гривень (10 платежів).

Синхронність внесків простежується як на макрорівні під час одночасного зростання активності донорів з різних регіонів, так і на мікрорівні, коли десятки людей з одного регіону в той самий час перераховували ідентичні суми в однаковий спосіб.

Це цілком суперечить тезі донорів партії про те, що внески є добровільними та нефіксованими.

Показовим прикладом є внески львівських партійців “Нацкорпусу”.

У львівських донорів “Нацкорпусу” є дві моделі поведінки – колективна та індивідуальна. Обидві чергуються у хронологічному порядку, а інколи й міксуються. Схожими для них є типові суми внесків – чи то гроші переказувала одна людина великим платежем, чи то їх вносили десятки осіб одночасно.

У 2017-2019 роках було щонайменше 5 днів, коли рівно 20 донорів зі Львівщини перераховували рівно по 990 гривень щоразу на загальну суму 19800 гривень. Статистично, без узгодження дій, такі збіги були б неможливими.

Львівські донори також практикували перерахування 38-39 тисяч гривень на день. В одному випадку таку суму переказували колективно (39 осіб), а ще в 5 випадках – одним платежем. Схоже, тоді, коли планували завести на рахунок суми більші, ніж 20 тисяч, рідше використовували масовий перерахунок коштів і частіше індивідуальний.

Донори з багатьох інших міст демонстрували змішану модель, коли в один день колективно переказували ідентичні суми середнього розміру та один чи кілька більших платежів. Скажімо, харківські донори практикували одночасне перерахування по 2475, 999,6 і 4947,47 грн. У ці самі дні деякі внескодавці переказували одразу по 15 тисяч. В інші дні донори масово здійснювали дрібні внески, наприклад по 20 гривень, але вони не становлять відчутної частини надходжень партії.

“Чесно” зазначає, що синхронність в надходженнях щонайменше ставить під сумнів тезу лідера партії Білецького про добровільність внесків. Також це, ймовірно, свідчить або про прохання перевести конкретну суму коштів, або про те, що прихильники “Нацкорпусу” цю конкретну суму отримували від когось і здійснювали внесок від свого імені. Правдоподібним є і варіант, що не всі донори перераховували гроші самостійно, а хтось це робив за них.

Остаточно довести наявність або відсутність в “Нацкорпусі” схеми з фінансування партії досить складно. Є слова екс-глави партії проти слів лояльних до партії активістів-донорів і нинішнього керівника партії. Однак, щонайменше на статистичному рівні є ознаки того, що централізована схема з фінансування “Нацкорпусу” таки існує (вона простежується всі роки існування “Нацкорпусу”).