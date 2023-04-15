В Україну з Фінляндії надійшло 13 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетичного сектору.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Серед наданого обладнання – силові трансформатори, трансформатори струму, мобільні газові котельні, генератори загальною вагою майже 136 тонн.

Зазначається, що устаткування розподілено Міненерго для енергетичних підприємств Вінницької, Миколаївської, Івано-Франківської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та “Укрзалізниці”.

“Ми дякуємо нашим партнерам із Фінляндії за підтримку українського енергетичного сектору. Передане обладнання – важливий внесок у відновлення і стабілізацію роботи нашої енергосистеми, яку цілеспрямовано намагався знищити ворог”, – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зазначимо, що нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко дозволив розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту.

За словами Галущенка, енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Він наголосив, що цього було досягнути завдяки роботі енергетиків та міжнародних партнерів.

“Наступний крок — відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури”, — додав міністр.

Зазначається, що дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Проте, фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку.

Голова Міненерго акцентував на тому, що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів — пріоритет.

Нагадаємо, що Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. Протягом цього періоду було реалізовано 2, 6 млрд кіловат/годин.