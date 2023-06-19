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Фінляндія позбавить допомоги африканські країни за підтримку Путіна

Уряд Фінляндії має намір відмовитися від допомоги африканським країнам, які підтримують Росію у її війні проти України, заявив майбутній міністр зовнішньої торгівлі та розвитку країни Вілле Тавіо.

Понеділок, 19 червня 2023, 22:19
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Джерело: Yle

Україна буде головним одержувачем фінансової допомоги в межах підтримки, яку Фінляндія надає країнам, що розвиваються, зазначив Тавіо.

Своєю чергою країни, які підтримують російську військову агресію проти України, можуть бути позбавлені допомоги, мовиться в урядовій програмі.

Деякі африканські країни висловлювали свою підтримку Росії. Ми стежитимемо за ними”, – зауважує Тавіо.

Новий уряд планує скоротити допомогу країнам, що розвиваються, приблизно на один мільярд євро.

Крім того, за словами майбутнього міністра, найближчими роками Фінляндія має знайти нових партнерів для зовнішньої торгівлі, оскільки торговельні відносини з Росією зазнали краху через повномасштабну війну проти України.

Теги: африканські країни, дипломати, перегляд політики, підтримка України, Фінляндія, союзники

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