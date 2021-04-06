Державна фіскальна служба викрила підприємство, яке неодноразово ставало переможцем публічних торгів у програмі “Велике будівництво", в ухиленні від сплати податків.

Про це повідомили у пресцентрі ДФС.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києві встановили, що з метою штучного завищення вартості робіт та отримання відкатів підприємство проводило операції, відбиваючи оплату товарів та робіт іншому товариства, що пов’язане з суб’єктами господарчої діяльності, визначеними як “ризикові”.

“Діючи умисно, фігуранти кримінального провадження, формували безпідставний податковий кредит з ПДВ. В результаті такої діяльності зловмисники ухилились від сплати податку на загальну суму понад 18,6 млн гривень“, — інформують в ДФС.

Працівники служби провели обшуки, в результаті яких вилучили тендерну документацію та інші документи, що свідчать про розкрадання бюджетних коштів, а також понад 6 млн гривень готівки.

ДФС не повідомляє назву підприємства, але зазначає, що воно неодноразово ставало переможцем публічних торгів по програмі “Велике будівництво”.

Нагадаємо, проєкт “Велике будівництво” — це програма президента Володимира Зеленського з розбудови інфраструктури країни. Йдеться про побудову доріг, шкіл, дитсадків, стадіонів тощо. Будівництво доріг в рамках програми стартувало 1 березня 2020 року.

В грудні 2020 року Офіс президента заявив, що, згідно з опитуваннями, 93% українців позитивно оцінюють “Велике будівництво”. Потім фонд “Демократичні ініціативи” ім. І. Кучеріва звинуватив Офіс у маніпулюванні їхніми соціологічними даними, оскільки позитивно програму оцінили 10,5%, а не 93%.