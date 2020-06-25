Про це повідомила прес–служба перевізника.
Уточнюється, що рейси FlixBus будуть відновлені з Києва та Одеси.
В даний момент з українських міст є 6 маршрутів до Європи:
- Київ – Житомир – Рівне – Львів – Берлін – Магдебург – Брунсвік – Ганновер – Білефельд – Дортмунд – Ессен – Дуйсбург – Дюссельдорф – Кельн;
- Київ – Житомир – Рівне – Львів – Краків – Дрезден – Лейпциг – Галле – Дессау – Берлін – Росток;
- Київ – Житомир – Рівне – Львів – Дрезден – Хемніц – Байройт – Вюрцбург – Ашаффенбург – Франкфурт – Дармштадт – Гайдельберг – Мангайм – Карлсруе;
- Київ – Житомир – Рівне – Львів – Дрезден – Хемніц – Цвікау – Мюнхберг – Нюрнберг – Інгольштадт – Мюнхен – Аугсбург – Ульм – Штутгарт;
- Одеса – Умань – Вінниця – Хмельницький – Тернопіль – Львів – Краків – Оломоуць – Брно – Прага – Плзень;
- Київ – Житомир – Новоград-Волинський – Рівне – Львів – Ужгород – Будапешт – Відень.
Відзначається, що в автобусах необхідно буде дотримуватися стандартів безпеки.
В даний момент квитки вже доступні для бронювання через мобільний додаток і на сайті перевізника.
Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, з якими країнами Україна має намір відновити авіасполучення в першу чергу. Це, зокрема, Азербайджан, Болгарія, Грузія, Туреччина та Кіпр.
- Україна не відповідає критеріям захворюваності COVID-19, необхідним для активного відновлення міжнародного авіасполучення.