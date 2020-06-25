Про це повідомила прес–служба перевізника.

Уточнюється, що рейси FlixBus будуть відновлені з Києва та Одеси.

В даний момент з українських міст є 6 маршрутів до Європи:

Київ – Житомир – Рівне – Львів – Берлін – Магдебург – Брунсвік – Ганновер – Білефельд – Дортмунд – Ессен – Дуйсбург – Дюссельдорф – Кельн;

Київ – Житомир – Рівне – Львів – Краків – Дрезден – Лейпциг – Галле – Дессау – Берлін – Росток;

Київ – Житомир – Рівне – Львів – Дрезден – Хемніц – Байройт – Вюрцбург – Ашаффенбург – Франкфурт – Дармштадт – Гайдельберг – Мангайм – Карлсруе;

Київ – Житомир – Рівне – Львів – Дрезден – Хемніц – Цвікау – Мюнхберг – Нюрнберг – Інгольштадт – Мюнхен – Аугсбург – Ульм – Штутгарт;

Одеса – Умань – Вінниця – Хмельницький – Тернопіль – Львів – Краків – Оломоуць – Брно – Прага – Плзень;

Київ – Житомир – Новоград-Волинський – Рівне – Львів – Ужгород – Будапешт – Відень.

Відзначається, що в автобусах необхідно буде дотримуватися стандартів безпеки.

В даний момент квитки вже доступні для бронювання через мобільний додаток і на сайті перевізника.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, з якими країнами Україна має намір відновити авіасполучення в першу чергу. Це, зокрема, Азербайджан, Болгарія, Грузія, Туреччина та Кіпр.