Серія фотографій показує, як 8-річного Їгіта Чакмака витягують з-під завалів працівники екстреної допомоги в Хатаї, Туреччина. Це сталося через 52 години після першого землетрусу в цьому регіоні.

Про це сповіщає CNN.

Нагадаємо, що 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси. Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра.

Фотограф “Getty” Бурак Кара зробив світлини Чакмака, коли його визволяли з обваленої будівлі.

Хлопчика передавали через уламки від рятувальника до рятувальника, поки він нарешті не опинився на руках у своєї матері.

Зазначимо, що кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу зросла до понад 11 200 осіб.