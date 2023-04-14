Франція готова надати Україні 2 мільярди євро в межах довгострокової програми, частину з цих коштів буде спрямовано на відновлення України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter за результатами зустрічі у Вашингтоні з міністром економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мером.

“Провів розмову із Бруно Ле Мером на полях Spring Meetings. Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довгострокової програми. Частину коштів буде спрямовано на відновлення”, – зазначив очільник уряду України.

Крім того, під час робочого візиту у Вашингтон прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.Сторони обговорили реалізацію реформ та подальший рух до відновлення та розвитку.

Прем’єр-міністр зазначив, що міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки. За його словами, це не просто забезпечить фінансову стабільність України, але й посилає чіткий сигнал Росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно, до повної перемоги.

“Відновлення розпочинаємо вже зараз. У 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно $14 млрд. Ведемо перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п’яти пріоритетних галузях відновлення”, – пояснив очільник уряду України.

Він також додав, що відновлення України стане одним із найбільших інвестиційних проєктів в історії Європи.