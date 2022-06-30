Франція незабаром спорядить Україні більше артилерійських установок CESAR – Макрон

Про це повідомляє французький канал France 24.
Під час свого виступу на закритті саміту Альянсу в Мадриді Макрон зазначив, що Франція вже незабаром готова постачити ще шість САУ Caesar для того, щоб допомогти Україні протистояти РФ на полі бою.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає новий пакет допомоги на суму 800 мільйонів доларів. У його межах передадуть сучасні західні системи протиповітряної оборони та ракетні системи HIMARS.
Довідка. CAESAR (фр. CAmion Equipé d’un Système d’ARtillerie) – французька 155-мм самохідна артилерійська установка, яку виготовляють з 2007 року, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях. Дальність стрільби – 40 км.
- Нагадаємо, Сполучене Королівство надасть Україні додатково один мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги. Таким чином, загальна сума допомоги від Великої Британії зросте майже удвічі.
- На саміті НАТО, який проходить у Мадриді, лідери Північноатлантичного альянсу засудили повномасштабне вторгнення РФ в Україну та заявили, що Росія є найбільшою загрозою безпеці союзників, а також миру й стабільності в євроатлантичному регіоні.
- Також Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що самохідні гаубиці AHS Krab, котрі спорядила Польща, вже доставлені на фронт та допомагають українській армії успішно протистояти росіянам на полі бою.