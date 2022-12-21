Президент Емманюель Макрон Франція повідомив про надсилання Україні системи протиповітряної оборони Crotale. Він також запевнив, що збільшить військову допомогу у 2023 році.

Про це інформує France24.

Глава Франції зауважив, що країна планує збільшити обсяг військової допомоги Україні вже з початку наступного року та передасть більше зброї й боєприпасів.

Заплановані постачання міститимуть нові мобільні артилерійські установки Caesar, проте Макрон не навів точних цифр.

Ми також працюємо з міністром збройних сил, щоб мати можливість знову постачити корисну зброю та боєприпаси в першому кварталі 2023 року, аби українці мали змогу захистити себе від російських бомбардувань, – наголосив Макрон.

Під час телефонної розмови 1 листопада президент Емманюель Макрон заявив Володимиру Зеленському, що Франція допоможе Україні пережити зиму, поки країна протистоїть повномасштабній агресії з боку РФ.

Довідка. Crotale – французький всепогодний зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих і гранично малих висот. Може використовуватися як для ППО стратегічно важливих опорних пунктів, центрів управління, стартових позицій ракет, так безпосереднього прикриття бойових порядків військ. Характеристика: Дальність стрільби: 500-10 000 м, висота ураження: до 6000 м, кількість ракет на ПУ: 8 шт, час реакції: 5 с, максимальна швидкість польоту ракети: 2,6 М, час польоту на дальність 8000 м: 10 с.