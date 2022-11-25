Франція спорядила до України 100 потужних генераторів, щоб допомогти впоратися з наслідками ракетних атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна у Twitter.

“Щоб допомогти населенню протриматися, Франція надсилає в Україну 100 потужних генераторів, у той час, як Росія хоче перетворити зиму на зброю війни. 100 французьких генераторів вже на шляху до України. Нагадуємо, що удари по цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами”, – зазначила Катрін Колонна.

Pour aider la population à tenir, la France envoie 100 générateurs de forte puissance en #Ukraine, alors que la Russie veut faire de l’hiver une arme de guerre.

100 🇫🇷 generators are on their way to Ukraine 🇺🇦. Reminder: strikes against civilian infrastructures are war crimes. https://t.co/fcK9dkaqE0 pic.twitter.com/6sl8U4S5UU — Catherine Colonna (@MinColonna) November 25, 2022

Нагадаємо, що 23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Своєю чергою, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов наголосив, що Росія й надалі завдаватиме масованих ракетних ударів по території України. За словами Юсова, росіяни й надалі завдаватимуть масованих ракетних ударів по Україні. Проте, щоб підготуватись до наступного такого обстрілу, їм знадобиться близько тижня.

Андрій Юсов додав, що Україна розуміє всі виклики, а тому готується до нових атак Росії, зокрема ЗСУ готують системи ППО для подальшої ефективної роботи. Зокрема, він зазначив, що запаси високоточної зброї у РФ виснажені, та попри це у агресора залишилось ще чимало не високоточних ракет.