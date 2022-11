Про це повідомила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна у Twitter.

“Щоб допомогти населенню протриматися, Франція надсилає в Україну 100 потужних генераторів, у той час, як Росія хоче перетворити зиму на зброю війни. 100 французьких генераторів вже на шляху до України. Нагадуємо, що удари по цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами”, – зазначила Катрін Колонна.

Pour aider la population à tenir, la France envoie 100 générateurs de forte puissance en #Ukraine, alors que la Russie veut faire de l’hiver une arme de guerre.

100 🇫🇷 generators are on their way to Ukraine 🇺🇦. Reminder: strikes against civilian infrastructures are war crimes. https://t.co/fcK9dkaqE0 pic.twitter.com/6sl8U4S5UU

— Catherine Colonna (@MinColonna) November 25, 2022