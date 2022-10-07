Футбольний клуб "Динамо" (Київ) та фандрейзингова платформа UNITED24 підписали меморандум про співпрацю, у межах якого "Динамо" профінансує відновлення зруйнованого відділення Чернігівської міської лікарні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, футбольний клуб “Динамо” (Київ) та фандрейзингова платформа UNITED24 підписали меморандум про співпрацю. У його межах клуб перерахує 250 000 фунтів стерлінгів, зібраних під час благодійних матчів, для відновлення зруйнованого відділення Чернігівської міської лікарні №3.

Загалом клуб провів 15 благодійних матчів в європейських країнах, які обʼєднали мільйони людей.

“Завдяки підтримці UNITED24 з усього світу МОЗ вже зміг закупити й автомобілі швидкої допомоги, і апарати ШВЛ, і багато важливого медичного обладнання. А Чернігівська міська лікарня стане першим проєктом UNITED24 з відбудови соціальної інфраструктури. І ми раді розпочинати його разом із легендарним клубом”, — заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час підписання меморандуму з “Динамо”.

Варто зазначити, що лікарня потребує відновлення відділення рентгенології, зруйнованого російськими ракетами. Попри пошкодження, лікарня продовжує надавати необхідну медичну допомогу пацієнтам.

Завдяки коштам від ФК “Динамо”відновлять відділення рентгенології, облаштують територію лікарні, а також встановлять вікна у пошкодженій будівлі.

На зустрічі були присутні перший віцепрезидент ФК “Динамо” (Київ) Віталій Сівков, директор із розвитку ФК “Динамо” (Київ) Максим Радуцький і голкіпер столичного клубу та національної збірної України з футболу Георгій Бущан.

Георгій Бущан подякував усім вболівальникам, які приходили на благодійні матчі в Європі та підтримували Україну.

“Match for peace #StopWarInUkraine, що відбувалися в європейських країнах, обʼєднали мільйони людей. Це були не просто футбольні ігри, а справжні антивоєнні події, що згуртували увесь світ навколо підтримки України та допомоги постраждалим від війни, розпочатої РФ. Дякуємо всім вболівальникам і благодійникам за підтримку”, — підкреслив голкіпер ФК “Динамо” (Київ) Георгій Бущан.

Довідка. ФК “Динамо” (Київ) — один із найстаріших українських футбольних клубів, найтитулованіша команда України, володар 16 чемпіонських титулів, 13 національних Кубків, 9 Суперкубків України, Суперкубка УЄФА і двох Кубків володарів кубків УЄФА.

UNITED24 — Ініційована Президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. За п’ять місяців роботи UNITED24 зібрано понад 190 мільйонів доларів від громадян зі 110 країн. Серед амбасадорів UNITED24 — видатні спортсмени Андрій Шевченко та Еліна Світоліна, креативний директор Balenciaga Демна, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд.