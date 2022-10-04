Міністерство фінансів США планує ввести санкції проти російського палива у три етапи.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на помічника міністра фінансів США з економічної політики Бена Гарріса.

Нові санкції G7 проти РФ стосуватимуться сирої нафти. Зазначається, що наступні обмеження застосують щодо дизельного пального, а згодом – щодо дешевших нафтопродуктів.

Бен Гарріс зауважив, що G7 ще не визначила ліміт на вартість російської нафти, та додав, що ціна буде досить високою, щоб стимулювати видобуток нафти у РФ.

Раніше країни G7 та ЄС ввели заборону на морське перевезення російської сирої нафти. Тому з 5 грудня 2022 року буде заборонено морське транспортування нафти з Росії. З 5 лютого 2023 року під забороною опиниться й морське транспортування російських нафтопродуктів.

Нагадаємо, що 2 вересня, під час зустрічі міністрів фінансів країн G-7, було підтверджено намір запровадити комплексний план надання послуг щодо морського транспортування російської нафти і, тим самим, встановити граничні ціни на сировину з РФ.