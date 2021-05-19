Сьогодні під час засідання Верховної Ради склав присягу народного депутата організатор "референдуму ДНР" Андрій Аксьонов, обраний нардепом на проміжних виборах на окрузі №50 (Донецька область).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, відкривши засідання, перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук одразу оголосив перерву на 15 хвилин і покликав на консультації голів фракцій.

Після поновлення засідання Стефанчук повідомив, що обговорення стосувалося саме Аксьонова.

Віцеспікер зазначив, що звертався до апарату ВР із запитом, “чи є якісь юридичні підстави, які заважають пану Аксьонову сьогодні скласти присягу народного депутата”. В апараті ВР відповіли, що юридичних підстав немає, і послалися на постанову Центральної виборчої комісії про реєстрацію Аксьонова нардепом.

При цьому парламентську трибуну заблокували нардепи від фракцій “Голосу” та “Європейської Солідарності” й позафракційний депутат Гео Лерос, щоб не дозволити Аксьонову скласти присягу.

Оскільки трибуна була заблокована, то йому дозволили скласти присягу з місця.

Коли Аксьонов промовляв слова присяги: “Присягаю на вірність Україні…”, нардепи в залі почали скандувати “Ганьба!”.

Варто зазначити, що Аксьонова привітали нардепи від “Опозиційної платформи – За життя”. У їх супроводі та під крики “Ганьба!” він попрямував спочатку до президії ВР, а потім на своє місце в залі засідань.

Згодом віцеспікер Олена Кондратюк оголосила, що офіційно звертається із запитом до голови СБУ Івана Баканова щодо того, чи дійсно в Аксьонова є “паспорт іншої країни” (йдеться про паспорт РФ).

Як відомо, раніше Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Аксьонова народним депутатом України, обраним на проміжних виборах від 28 березня на окрузі №50.

До цього він був міським головою Добропілля (Донецька область).

Як інформував громадський активіст та представник України в ТКГ Денис Казанський, Аксьонов у 2014 році організовував “референдум “ДНР” у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де був селищним головою. За словами Казанського, ніхто не змушував Аксьонова проводити “референдум “ДНР”. Бойовиків тоді в Добропіллі та Новодонецькому не було.

Також є інформація, що Аксьонов під час перебування в окупованому Криму отримав російський паспорт.