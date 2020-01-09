На початку 2020 року російський газовий монополіст "Газпром" суттєво зменшив обсяги транзиту через українську газотранспортну систему.

Про це розповів сьогодні на брифінгу виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко.

За його словами, зниження транзиту російського природного газу в перших числах січня 2020 року пов’язане з відсутністю очікувань, що домовленості по новому контракту будуть досягнуті.

“На початку цього місяця обсяги транзиту значно впали, тому що і “Газпром”, і “Нафтогаз”, і європейські споживачі очікували, що не буде транзиту з 1 січня, і це стало приємною несподіванкою для всіх, що транзит є. Тому не були готові повністю завантажувати систему”, – зазначив Вітренко.

Водночас він нагадав, що, згідно з досягнутими домовленостями, “Газпром” оплачує резервування потужностей ГТС України незалежно від їх використання.

“Параметри цієї угоди є вигідними для України, оскільки вперше в історії незалежності нашої країни у нас є контракт із чітко визначеними гарантіями оплати з боку “Газпрому” за так звані зарезервовані потужності. Вони повинні їх оплачувати, незалежно від того, качають вони газ, використовують вони ці потужності чи ні… Незважаючи на те, що система не була повністю завантажена, і обсяги транзиту були незначними, “Газпром” буде платити за всі обсяги, зарезервовані раніше”, – наголосив Вітренко.

За його словами, всього по транзитним контрактом Україна повинна отримати протягом п’яти років $ 7,2 млрд гарантованих доходів. При цьому в “Нафтогазі” розраховують на додаткові доходи.

Тим часом глава компанії “Оператор ГТС України” Сергій Макогон повідомив у Facebook, що після тимчасового зниження транзит російського газу через територію України поступово виходить на заплановані обсяги.

Як повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”, транзит природного газу через ГТС України 1 січня 2020 року склав 49,3 млн куб.м. Це в 5,3 рази менше середньодобового показника за грудень 2019 року (261 млн куб. м), або в 4,5 рази нижче в порівнянні з 31 грудня (220,1 млн куб. м). Водночас станом на 8 січня транзит перевищив 100 млн куб. м на добу.