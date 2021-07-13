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Гібридна агресія Білорусі: у Литві дозволили масово затримувати мігрантів

Парламент Литви на тлі напливу нелегальних мігрантів з Білорусі прийняв закон, що дозволяє масове затримання осіб, які шукають притулку в іншій країні.

Вівторок, 13 липня 2021, 22:27

Про це повідомляє агентство Reuters.

Закон забороняє будь-яке звільнення мігрантів з-під варти протягом шести місяців після їх прибуття. Крім того, документ обмежує право на оскарження для осіб, яким було відмовлено в наданні притулку, і передбачає, що мігранти можуть бути депортовані, поки їх апеляції розглядаються.

Також резолюція пропонує визначати мігрантів, які незаконно перетнули кордон (крім жінок з малими дітьми, вагітних, людей з інвалідністю і дітей до 16 років) особами, які є потенційними учасниками гібридної атаки, якщо не буде доведено протилежне, і до них будуть застосовані інакші умови утримання.

Глава МВС країни Агне Білотайт зазначила, що мігранти, які прибувають з Білорусі, є “не справжніми шукачами притулку”, а скоріше “інструментом, який Олександр Лукашенко використовує проти Литви”, після того, як він пообіцяв помститися ЄС за санкції.

Тому уряду пропонують для посилення охорони ділянки державного кордону з Білоруссю залучити армію, а також по всьому периметру цього кордону в максимально короткі строки встановити фізичне загородження.

Прийняття закону розкритикували гуманітарні організації. Зокрема, директор програми литовського Червоного Хреста Егле Самуховайте назвала документ “потенційним порушенням прав людини”, який не відповідає директивам ЄС.

У п’ятницю, 2 липня, уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію, призначивши керівником з НС міністриню внутрішніх справ Агне Білотайте. Це зробили з метою прискорення координації дій та мобілізації спроможності, а також використання урядового резерву.

Теги: Білорусь, мігранти, Литва

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