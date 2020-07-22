Про це він написав у Facebook.

“20 липня сплинув граничний термін, відведений капітаном морського порту Одеса Кирилом Цюпко для підйому та віддалення аварійного танкера Делфі з узбережжя Одеси. Судновласник вже двічі категорично відмовився передати права на підйом аварійного судна державним структурам та вкотре просить продовження строків ліквідації танкеру. Цього разу до 10-го серпня. Цій історії необхідно покласти край”, – написав він.

Куций зазначив, що власник судна мав достатньо часу для вирішення проблеми, тепер настав час втрутитися Адміністрації морських портів України.

За Кодексом торгового мореплавання України, АМПУ може самостійно піднімати судно, якщо закінчився термін проведення робіт, встановлений капітаном морського порту, або якщо затонуле судно становить загрозу для людей, природи або судноплавства.

Куций закликав Кабмін привласнити ситуації з танкером статус надзвичайної і дозволити АМПУ примусово підняти судно за спрощеною процедурою найближчим часом.

“А після цього — стягнути суму підйому та ліквідації з судновласника. Ця ілюстрація зневажливого ставлення до одеситів, закону та природи – має бути завершена. А порушник – наказаний”, – додав Куций.

У листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.

В результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi перевищила допустиму норму в 157 разів. Через кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.

Власник танкера Delfi, що перекинувся, обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.