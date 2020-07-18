Про це повідомили на сторінці Державної екологічної інспекції в Одеській області в Facebook.
Танкер спробували підійняти з мілини двічі. Його намагалися поставити на кіль, але обірвався трос одного з двох буксирів.
“Сьогодні вранці було проведено всі підготовчі роботи для початку евакуації судна Делфі. На жаль, дві перші спроби виявилися безуспішними через слабкі троси, один з яких обірвався. Завтра чекаємо на третю спробу”, – сказано в повідомленні.
Процес підняття танкера контролюють представники відомства. Зокрема, фахівці спостерігають за процесом транспортування танкера для спостереження ймовірного забруднення шляхом відбору проб морської води.
Раніше повідомлялося, що біля затонулого в Одесі танкера “Делфі” знову виявили забруднення води.
Нагадаємо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно “Делфі”, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.
В результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера “Делфі” перевищила допустиму норму в 157 разів. Через кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.
Власник танкера Delfi, що перекинувся, обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.
- Наразі судно знаходиться на тому ж місці, періодично з нього відбуваються витоку палива. Зокрема, витік стався напередодні, 23 червня.
- 25 червня одеський міський голова Геннадій Труханов заявив, що затонулий біля берегів Одеси танкер “Делфі” зможуть прибрати не раніше вересня.
- За попередніми розрахунками Держекоінспекції України в Одеській області, розмір збитків внаслідок аварії нафтового танкера “Делфі” поблизу Одеси становить 15 204,73 долара (майже 410,2 тисячі гривень).