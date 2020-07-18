Біля узбережжя Одеси після двох спроб не змогли підняти перекинутий танкер Delfi.

Про це повідомили на сторінці Державної екологічної інспекції в Одеській області в Facebook.

Танкер спробували підійняти з мілини двічі. Його намагалися поставити на кіль, але обірвався трос одного з двох буксирів.

“Сьогодні вранці було проведено всі підготовчі роботи для початку евакуації судна Делфі. На жаль, дві перші спроби виявилися безуспішними через слабкі троси, один з яких обірвався. Завтра чекаємо на третю спробу”, – сказано в повідомленні.

Процес підняття танкера контролюють представники відомства. Зокрема, фахівці спостерігають за процесом транспортування танкера для спостереження ймовірного забруднення шляхом відбору проб морської води.

Раніше повідомлялося, що біля затонулого в Одесі танкера “Делфі” знову виявили забруднення води.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно “Делфі”, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.

В результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера “Делфі” перевищила допустиму норму в 157 разів. Через кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.

Власник танкера Delfi, що перекинувся, обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.