У вівторок, 4 травня, в ході саміту міністрів закордонних справ G7, який проходить в Британії, учасники обговорять дії Росії біля кордонів України.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зустріч глав МЗС G7 повинна закласти основу для саміту лідерів, який відбудеться в червні.

Крім членів G7, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії і США, на цьому тижні Великобританія також запросила міністрів з Австралії, Індії, Південної Африки і Південної Кореї.

Їх перша особиста зустріч за два роки розглядається як шанс зміцнити підтримку міжнародної системи, в той час як економічний вплив Китаю і зловмисна діяльність Росії загрожують підірвати її.

Саміт у вівторок також торкнеться державного перевороту в М’янмі, закликаючи до більш жорстких дій проти військової хунти у вигляді розширених санкцій, підтримки ембарго на поставки зброї та збільшення гуманітарної допомоги.

У другій половині дня переговори перейдуть до Росії, вони будуть стосуватися реакції на маневри військ на кордоні з Україною і ув’язнення критика Кремля Олексія Навального.

Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.