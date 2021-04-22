Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення "раптової перевірки" військ, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України і в окупований Крим.

Про це, зокрема, інформують російські агентства “Інтерфакс” та “РБК”.

Йдеться про “перевірку боєготовності” російських військ у Південному та Західному військових округах.

За словами Шойгу “всі поставлені цілі досягнуто”. З 23 квітня російські війська повинні повернутися “в пункти постійної дислокації” (це має бути зроблено до 1 травня 2021 року).

“Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуто повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв’язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах”, – оголосив Шойгу, який сьогодні приїхав до незаконно окупованого українського Криму для участі у “військових навчаннях”.

Він поставив завдання “генеральному штабу, командувачам військами військових округів і повітряно-десантних військ спланувати і розпочати з 23 квітня повернення військ в пункти постійної дислокації, провести детальний аналіз і підвести підсумки раптової перевірки військ”.

Як відомо, Південний військовий округ РФ знаходиться в адміністративних межах Північно-Кавказького, Південного й Кримського (в тимчасово окупованому Криму й Севастополі) федеральних округів.

Західний військовий округ РФ розташовано на території: Карелії, Білгородської, Брянської, Володимирської, Вологодської, Воронізької, Московської та інших областей, міст Москва й Санкт-Петербург.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

Після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.