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Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною та Криму: нові супутникові знімки

Росія продовжує стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки.

Вівторок, 20 квітня 2021, 19:36

Про це свідчать нові супутникові знімки, інформує американське видання The Wall Street Journal.

Зокрема, супутникові дані підтверджують, що Росія перекинула військові літаки до захопленого Криму та на бази вздовж кордону України. На фото, зробленому  видно, 16 квітня, зафіксовані винищувачі Су-30 вишикувані на злітній смузі авіабази в Криму. Цікаво, що наприкінці березня літаків там не було. 

Також на півострові розміщені інші російські військові частини, які складаються із повітряно-десантних військ, мотострілецьких та бронетанкових частин, бойових вертольотів, димогенераторів, розвідувальних безпілотників та військових госпіталів.

Видання зазначає, що Росія розмістила винищувачі Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 й Су-24 на території інших регіонів.

На фото, яке датується 15 квітня, зафіксовано корпус російських військ, польовий госпіталь, бойові вертольоти та військову техніку на полігоні Опук в Криму. 

На цьому знімку, зробленому 15 квітня, видно повітряно-десантні війська на Ангарському полігоні у Криму. 

На авіабазі Саки також з’явилися винищувачі країни-агресора.

На цьому фото від 10 квітня зафіксовано мотострілецьку бригаду на полігоні Погонов у російському Воронежі.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.

Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.

  • 30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
  • 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
  • Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.
  • У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
Теги: Росія, стягування військ РФ, Україна

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