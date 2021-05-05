Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко вважає, що загроза наступу Росії з території тимчасово окупованого Криму все ще існує.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Дейнеко зазначив, що можна констатувати факти зосередження в тому чи іншому місці угруповань військ РФ (зокрема і на території Криму), проте неможливо передбачити, що планує російське керівництво.

“Ми можемо лише констатувати факти про зосередження в тому чи іншому місці певних угруповань ЗС РФ. Ми можемо також дещо бачити і дещо чути, але знати стратегічні замисли військово-політичного керівництва РФ, на жаль, ми не можемо. Чисто теоретично така можливість існує, це угруповання може розпочати вторгнення на територію України з території тимчасово окупованого Криму”, – наголосив Дейнеко.

Очільник ДПСУ підтвердив, що Росія почала відводити частину військ з території тимчасово окупованого Криму, однак звернув увагу на те, що одразу вивести таку кількість військ та техніки з півострова неможливо.

“Відведення почалося. Але ж до цього було і нарощення тих сил, які вже були. Ви ж розумієте, що не можна одномоментно вивести таку кількість військовослужбовців, таку кількість зброї і військової техніки”, – заявив Дейнеко.

Він також висловив думку, що скупчення російських військ біля кордонів України, що спостерігалося останнім часом, було “черговим елементом гібридної війни”.

“На мій погляд, ці навчання були використані РФ саме для демонстрування сили Україні, здійснення тиску на військово-політичне керівництво нашої держави і, звичайно, на наших міжнародних партнерів, які активно підтримують Україну на її шляху до миру”, – повідомив Дейнеко.