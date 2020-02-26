Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук спростував чутки про свою відставку і призначення на посаду Сергія Тігіпка.

Про це Гончарук заявив на брифінгу.

“Я скільки себе пам’ятаю – мене звільняють. Уряд працює в звичайному режимі. Для мене звична поява подібної інформації в ЗМІ. Ніяких заяв я не писав, з президентом подібних тем не обговорював”, – заявив він.

В той же час Прем’єр також прокоментував чутки про призначення на пост глави уряду Сергія Тігіпка.

“Пана Тігіпка я бачив, я з ним зустрічався, як і з багатьма іншими. Я за останній місяць подивився близько 20 осіб. Нам потрібно посилення радниками, можливо, на якусь посаду в уряді. Людьми, які розуміють, що таке промисловість. але більше мені тут коментувати нічого”, – сказав Гончарук.

Просто зараз підсумки за результатами засідання Кабінет Міністрів України. Gepostet von Олексій Гончарук – Прем'єр-міністр України am Mittwoch, 26. Februar 2020

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський дійсно розглядає кандидатуру Сергія Тігіпка на посаду прем’єр-міністра України.

“У Зеленського було б два шляхи: поміняти Гончарука на ще одне молоде дарування (скажімо, Юлію Ковалів), щоб потім було не шкода звільнити або ж взяти когось із бувалих. Тут було три варіанти – Хорошковський, Тігіпко або Аваков. Причому Аваков саме третій у списку”, – розповів один зі співрозмовників #Букв після скандалу з прослуховуванням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Ще тиждень тому основним кандидатом на пост прем’єра називали Юрія Вітренка, якого лобіював олігарх Ігор Коломойський. Втім, як стверджують джерела видання в економічних колах, Вітренко начебто зажадав, щоб перед призначенням йому виплатили його премію за газові контракти.

Оскільки гарантій не дали, то переговори зайшли у глухий кут.