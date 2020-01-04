Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прозвітував, що в період з 27 грудня по 3 січня в країні вдалося закрити 15 нелегальних гральних закладів, але вони вже намагалися відновити свою роботу.

Про це він написав у Telegram.

Гончарук зазначив, що нелегальний гральний бізнес – частина “чорного” і “сірого” ринків, які шкодять українській економіці.

“За повідомленнями на урядову гарячу лінію з 27 грудня правоохоронці припинили діяльність 15 нелегальних гральних закладів, які спробували відновити свою роботу”, – повідомив він.