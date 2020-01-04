Про це він написав у Telegram.
Гончарук зазначив, що нелегальний гральний бізнес – частина “чорного” і “сірого” ринків, які шкодять українській економіці.
“За повідомленнями на урядову гарячу лінію з 27 грудня правоохоронці припинили діяльність 15 нелегальних гральних закладів, які спробували відновити свою роботу”, – повідомив він.
- Раніше Кабінет Міністрів України заборонив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпорядився, щоб всі гральні заклади в країні не працювали з 16:00 20 грудня.
- Правоохоронці почали 250 кримінальних проваджень за фактом ведення грального бізнесу.
- Кабінет Міністрів запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.