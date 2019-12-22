Про це він заявив у своєму відеоблозі, оприлюдненому в Facebook.

Гончарук поінформував, що правоохоронці вже провели масштабну спецоперацію, під час якої була припинена діяльність понад 5 тисяч таких залів.

“Вчора Національна поліція України разом із Державною фіскальною службою почали працювати над тим, щоб із українських міст зникли зали гральних автоматів. У перший день спецоперації цих двох органів припинено діяльність понад п’яти тисяч залів по всій Україні. За нашими підрахунками їх набагато більше – понад 8 тисяч. Це означає, що роботи ще достатнього багато”, – зазначив він.

У зв’язку з цим глава Уряду закликав українців повідомляти про заклади, які досі функціонують.

“Тому якщо ви знаєте про існування залу гральних автоматів, який сховався і який не помітили правоохоронці (спеціально або випадково), повідомляйте про це нам. Пишіть у соціальних мережах, звертайтеся до державних органів, звертайтеся до Національної поліції за місцем знаходження. Ми зробимо все від нас залежне, щоб вже до Нового року ця порочна практика – зали гральних автоматів – із вулиць українських міст зникли”, – наголосив Гончарук.

(На відео – з 1:35)