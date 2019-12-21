Президент Володимир Зеленський обіцяв ще до 1 грудня легалізувати гральний бізнес. Але замість закону щодо грального бізнесу, на Святого Миколая він отримав "різочку". В результаті розгніваний президент зателефонував міністру Авакову з вимогою закрити всі нелегальні ігрові зали. Міністр пішов закривати, лише не ті. У відповідь президент залучив СБУ, а на ранок у гру вступив Кабмін. Чи є дещиця правди в мемі "Аваков Гончаруку: закриєш мої зали — сядеш за вбивство Шеремета", розбиралися #Букви.

В Україні залишилося не надто багато схем і сфер, де можна заробити великі гроші. Гральний бізнес – одна з них. При чому тут заробіток грошей може бути як для бюджету шляхом легалізації, так і до власної кишені – шляхом встановлення потрібних правил легалізації.

2 вересня президент оголосив план дій: до 1 жовтня Камбін має подати законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу, до 1 грудня його має затвердити Верховна Рада.

На прес-конференції 9 жовтня президент дещо розширив своє бачення щодо того, як відбуватиметься легалізація: “Ми зменшимо кількість людей, які витрачають свої останні гроші. Це в основному прості люди. Перший етап — казино в п’ятизіркових готелях, де на конкурсах дуже дорого буде продаватися ліцензія”.

Насправді законопроєкт, який напрацьовувався на той момент податковим комітетом Ради, мав дещо інші пріоритети. По суті, він надавав можливість легалізуватися власникам віртуальних казино, які до цього мали платити мільйони доларів хабарів силовикам, які дахували їх бізнес.

Як так вийшло, зараз коротко нагадаємо. У 2009 році уряд Юлії Тимошенко заборонив в Україні весь гральний бізнес, крім лотерей. Власники лотерейних ліцензій мали б непогано заробити. Але вже з наступного року по підворіттях великих міст почали буйним цвітом розквітати нелегальні букмекерські контори та ігрові зали. МВС часів Захарченка непогано заробляло з того, що не помічало цих закладів.

Але все ж комп’ютер мало схожий на лотерейний білет, тому бізнес треба було якось врегулювати. Ще й надто, різні групи в оточенні Януковича боролися за те, щоб присісти на цей потік, через його легалізацію.

Наприклад, Микола Азаров мріяв поставити свого сина на чолі органу, що регулював би діяльність грального бізнесу.

У результаті в 2012 було прийнято закон, який передбачає, що державна лотерея може проводитися з використанням електронної системи прийняття ставок, яка давала змогу замінити лотерейні квитки іншим способом фіксації права на отримання призу.

У законі було вказано, що електронна система прийняття ставок складається з центральної електронної системи та власне терміналів. Таким чином, по суті було легалізовано відеолотерейний термінал (VLT). Тобто замість автомата, який продає квитки, ми отримали ігрові автомати, через які людина безпосередньо грає.

Залишався нюанс – ліцензію на це все міг продати лише той, в кого вона була на лотерею.

І от в часи президента Порошенка почалась боротьба за те, хто ж буде монополістом на цьому ринку. У 2015 проти двох операторів – “М.С.Л.” і “Патріот” – ввели санкції за нібито спонсорування “ЛНР-ДНР.”

На ринку залишився лише УНЛ, чиї інтереси представляли Олександр Третьяков, Гліб Загорій і Борис Ложкін. Монополію спробували посилити через ухвалення закону стосовно того, що лотерейним бізнесом може займатися лише компанія з десятирічним досвідом, яка не перебуває під санкціями, але його провалили в Раді. В тому числі зусиллями групи “Відродження”, очолювану Віталієм Хомутинніком, якого пов’язували з “М.С.Л”.

Закон провалили. Ринок залишився напівпідпільним. Але “Космолот”, “Фаворит-спорт”, “Лото Парі-Матч” та інші все одно отримали ліцензії через УНЛ.

При цьому нові гемблінгові та бетінгові бренди пов’язували з різними українськими силовими структурами: “Космолот” – з СБУ, “Спортлото” – з МВС.

З приходом до влади Володимира Зеленського представники грального бізнесу почали домовлятися про закон щодо легалізації, щоб більше не платити ні силовикам, ні власникам лотерейних ліцензій.

При цьому журналісти досить швидко з’ясували, що президент Зеленський товаришує з гендиректором ТМ “Parimatch” Сергієм Портновим, а лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія товаришує з юристом Андрієм Астаповим, який працював з “Парі-матч” і “Фаворит”.

Саме Астапова залучили до написання цих законів. Поява на робочих групах такого собі литовця Бориса Баума змусила замислитися, що на український ринок зайдуть ще й росіяни.

Юристи, які працюють у цій сфері, розповіли #Буквам, що домовленості були дуже серйозні й лобісти закону вже навіть закупили на мільйони доларів обладнання для бізнесу. Тим часом Кабмін вже будував плани, як отримає з легалізації свої 5 чи 8 мільярдів гривень.

Але ж власники нинішніх бенефітів теж не дрімали та провели свою боротьбу з законопроєктом. Спершу до внесеного Кабміном тексту подали 8 альтернативних, потім кабмінівський провалили на комітеті і його довелося допрацьовувати.

Але навіть допрацьований текст не зміг пройти парламентську залу.

Як стверджують джерела #Букв, провал законопроєкту дуже роздратував президента Зеленського і він чомусь вирішив, що до його провалу доклав руку міністр Аваков. Ввечері він подзвонив міністру і поставив вимогу провести рейд і закрити всі ігрові заклади.

Ми не можемо перевірити вірогідність фрази “крик стояв такий, що здавалося, слина летіла зі слухавки”, але факт в тому, що ввечері МВС віддало розпорядження провести рейд гральними закладами, крім тих, що мають ліцензії УНЛ і “М.С.Л”.

У відповідь СБУ, яку очолює друг дитинства Зеленського Іван Баканов, провела рейд закладами, які мають ліцензії УНЛ і “М.С.Л”.

На ранок обидва відомства обмінялись звітністю про проведену роботу.

Зокрема, оперативники СБУ здійснили 57 одночасних обшуків за місцями розташування “вертепів, що діяли під “дахом” правоохоронців.

Під час спецоперації правоохоронці вилучили 33 столи для гри в покер, 293 гральних автомати, 11 рулеток і майже 1 мільйон гривень готівкою, отриманих від нелегального бізнесу.

Натомість у Національній поліції України заявили про закриття 152 нелегальних гральних закладів, більшість з яких працювали під виглядом розповсюджувачів державних лотерей.

“У деяких закладах обшуки тривали по 5 годин. Декому правоохоронці пропонували піти на мирову. Ми відмовились. Вдень я дізнався, що тих, хто погодився піти на мирову, потім узяли за давання хабара”, – розповідає один з юристів, якому минулої ночі довелося представляти інтереси грального бізнесу.

Але на цьому інтриги не закінчилисяь. На ранок Кабмін видав розпорядження, яким заборонив поширення грального бізнесу під виглядом лотерей.

“Тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами на розповсюдження державних миттєвих лотерей”, – зазначив прем’єр Олексій Гончарук.

Соцмережі відреагували миттєво у вигляді мему.

Хоча дехто вирішив: оскільки “дубинка” в руках в Авакова, то він все одно в плюсі.

“Насправді це таки удар по Авакову, бо він уже не зможе прикритись при непроведенні обшуків ліцензіями УНЛ і МСЛ. І це реакція якраз на хитрий рейд МВС, на який вночі відповіли облавами під патронатом голів ОДА і місцевого СБУ, а вранці добили Кабміном”, – каже співрозмовник Букв.

“Вчора Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому. Від сьогодні негайно закриваємо всі гральні зали. Думай…те”, – написав гнівний пост президент.

Судячи з усього, між президентом і міністром знову пробігла чорна кішка. Але у що це виллється – відставку чи нове перемир’я, побачимо. Як може виглядати таємна сила Авакова, президент побачив у вівторок під Радою на протестах щодо землі.

Що ж до законопроєкту, то не варто думати, що він був добрий. Головний його мінус – він жодним чином не вирішує соціальне питання лудоманії. І виступ депутатки Ольги Бєлькової, яка розповіла про трагедію своєї родини, просто яскравий приклад цього.

Це законопроєкт не про інтереси людей, а про перерозподіл сфер заробітку, звідси й така боротьба.