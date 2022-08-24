Сьогодні, 24 серпня, відзначається 31 річниця Незалежності України. На честь цього пошукова система Google присвятила святові дудл на своїй головній сторінці.

Його можна переглянути доступний на стартовій сторінці пошуковика.

Цього року назва компанії написана жовто-блакитною стрічкою. На святковому логотипі зображені силуети людей, які дивляться в небо на зірки, доки білий птах несе у дзьобі ту саму жовто-блакитну смужку.

Водночас можна розгледіти морські хвилі, трикутники, що схожі на гори, будинки з вікнами, хмари та руку, яка тягнеться до неба, квіти та інші деталі.

Після того, як користувач натисне на зображення, то опиниться на сторінці, що містить інформацію про свято Дня Незалежності України.

ДОВІДКА. Так звані “дудли” — це тематичні малюнки Google, своєрідні заставки, які з’являються на домашній сторінці Google з нагоди визначних подій.