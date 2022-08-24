Його можна переглянути доступний на стартовій сторінці пошуковика.
Цього року назва компанії написана жовто-блакитною стрічкою. На святковому логотипі зображені силуети людей, які дивляться в небо на зірки, доки білий птах несе у дзьобі ту саму жовто-блакитну смужку.
Водночас можна розгледіти морські хвилі, трикутники, що схожі на гори, будинки з вікнами, хмари та руку, яка тягнеться до неба, квіти та інші деталі.
Після того, як користувач натисне на зображення, то опиниться на сторінці, що містить інформацію про свято Дня Незалежності України.
ДОВІДКА. Так звані “дудли” — це тематичні малюнки Google, своєрідні заставки, які з’являються на домашній сторінці Google з нагоди визначних подій.
- 27 січня народився видатний український живописець, пейзажист Архип Куїнджі. Він прославився своєю технікою ефектів освітлення. На честь річниці з дня народження художника Google присвятив йому дудл на початковій сторінці пошукового сервісу.
- Також 2 грудня можна було побачити в Google дудл на честь видатного французького художника. Жорж Сера.
- 12 листопада 1995 року, в Національній галереї мистецтв Вашингтона відкрилася виставка художника Яна Вермера. З цієї нагоди пошуковик Google присвятив йому дудл.