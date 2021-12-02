2 грудня можна побачити в Google дудл на честь Жорж Сера – видатного французького художника.

#Букви розповідають хто він, та завдяки чому увійшов в історію.

На дудлі напис Google перетворюється на картину в техніці пуантилізму – саме її винайшов Сера.

Жорж Сера народився 2 грудня 1859 року, а помер 29 березня 1891 року. Він прожив лише 31 рік, але залишив по собі незабутній слід у світовому мистецтві. Насамперед він відомий як засновник неоімпресіонізму.

Творчість Жоржа Сера ґрунтується на унікальній на той час техніці, що полягала в нанесенні на полотно безлічі точок чистих кольорів.

Якщо дивитися на картину на відстані, крапки зливаються, утворюючи складні кольори у власних очах глядача.

Цей прийом отримав назву “пуантилізм”, він вплинув на сучасників художника і представників різних течій у XX столітті.

Стиль митця – трудомісткий і кропіткий – художня спільнота прийняла не відразу. З невідомого художника на знаменитого митця він перетворився після восьмої паризької виставки імпресіоністів, що відбулася 1886 року. А наповнена безліччю найдрібніших деталей робота “Неділя на острові Гранд-Жатт”, представлена на ній, досі вважається найвищим досягненням майстра.

Жорж Сера, “Недільний день на острові Град-Жатт”, 1886

Художник дуже довго вивчав оптику задля вдосконалення своєї майстерності.

“Відомо, що вплив світла на сітківку має деяку тривалість, у результаті відбувається синтез. Засіб вираження — це оптичне змішування тонів, кольорів (локального кольору та кольору освітлення: сонця, гасової лампи, газу і т. д.), тобто різного світла та реакцій на нього (тіней), відповідно до законів контрасту, градацій та випромінювання”, – написав Жорж Сера у своєму листі письменнику Морісу Бобуру.

Помер художник від, найбільш імовірно, дифтерії через три дні після початку симптомів. Два тижні потому від цієї ж хвороби помер його син.