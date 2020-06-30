На закупівлі Міністерства внутрішніх справ припало понад 14% усіх коштів, витрачених в Україні на протидію коронавірусу. Підпорядковані міністерству структури уклали угод на 608 млн грн.

Про це йдеться в дослідженні Олексія Ярильченка і Ярослава Пилипенка для “Dozorro”.

29 березня уряд дозволив купувати необхідне для подолання коронавірусу за спрощеною процедурою — без проведення публічного конкурсу. Найбільшим покупцем за корона вірусною процедурою МВС, яке витратило більше коштів, ніж 171 опорна лікарня 18 областей.

Понад третину грошей – 217 млн грн., МВС витратило на закупівлю обладнання та засобів для підпорядкованих медичних закладів, які обслуговують діючих та колишніх правоохоронців. Тільки на діяльність Центрального госпіталю МВС виділили понад 122 млн грн., кошти пішли на купівлю тестів та засобів індивідуального захисту.

Водночас, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, підпорядковані МВС заклади не є опорними лікарнями: при виявлені симптомів коронавірусної хвороби, правоохоронці так само госпіталізуються до інших медичних закладів.

Для прикладу, всі опорні лікарні Чернівецької області, яка сильно постраждала від епідемії, витратили на коронавірусні закупівлі втричі менше, ніж один Центральний госпіталь МВС — 38,3 млн грн.

Центральний госпіталь МВС в квітні за спрощеною процедурою для боротьби з COVID-19 уклав угоду з ТОВ “Мрія-Медікал” про закупівлю апаратів штучної вентиляції легень на 51,15 млн грн. Після того, як “Наші гроші” виявили, що апарати куплені на чверть дорожче від інших закупівельників, угоду скасували через відсутність потреби.

В свою чергу Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби, також підпорядкованої МВС, уклала угоду з ТОВ “Медгарант” на закупівлю трьох рентгенівських апарати по 6,4 млн грн. кожен. На звернення журналістів у “Медгарант” запропонували набагато меншу ціну за такий самий рентген — по 4,6 млн грн./шт.

Майже чверть коштів МВС було направлено підпорядкованому підприємству “Форт” – 154 млн грн. До пандемії “Форт” спеціалізувався на розробці й виготовленні вогнепальної зброї та спецзасобів, а в останні місяці почало постачати імпортні засоби індивідуального захисту. Так, Форт” в травні продав Центру обслуговування підрозділів Національної поліції України 1800 багаторазових масок-респіраторів по 4,7 тис грн./шт., хоча до цього Центральна поліклініка МВС купувала такі респіратори на 15% дешевше у цього ж підприємства

27 березня Центральний госпіталь МВС уклав угоду з ТОВ “Технополіс 15” про закупівлю засобів захисту від коронавірусу на 47,32 млн грн. При цьому, фірму обрали без конкурсу, вартість засобів була дорожчою аналогічних закупівель поліції. Після цього журналісти зафіксували візит до міністерства власника мережі “Ельдорадо” Віктора Поліщука, з яким пов’язане і “Технополіс 15”.

Попри скорочення видатків інших міністерств, МВС замовили реконструкцію будівлі власного готелю у центрі Києва — на це спрямували понад 37 млн грн. Угоду за результатами тендеру підписали з ТОВ “БК КБР”, яке фігурує в кримінальному провадженні поліції про розтрату коштів на ремонті столичної бібліотеки. Також “Наші гроші” зафіксували завищення цін на матеріали при замовленні минулого року фірмі ремонту хірургічного корпусу в Києві. Фірма належить Дмитру Нестеруку.

Нагадаємо, 19 червня бюджетний комітет парламенту погодив виділення МВС з Фонду боротьби з короно вірусом 2,7 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що у залі Верховної Ради збирають підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.