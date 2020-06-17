Комітет передав до Ради постанову про відставку Авакова

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності погодився передати на розгляд до парламенту постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляє пресслужба партії “Голос”.

“Верховна Рада розгляне питання про відставку Авакова. Правоохоронний комітет парламенту вирішив внести відповідну постанову “Голосу” до порядку денного сесії”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час брифінгу журналісти поставили міністру внутрішніх справ запитання про те, чи зустрічався він з президентом Володимиром Зеленським після його пресконференції 20 травня, на якій Глава держави заявив, що Аваков залишається при владі тому, що він має довести до кінця розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Також журналісти уточнили в міністра, чи пов’язані зміни у справі Шеремета з такою зустріччю.