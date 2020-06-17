Комітет передав до Ради постанову про відставку Авакова

Про це повідомляє пресслужба партії “Голос”.
“Верховна Рада розгляне питання про відставку Авакова. Правоохоронний комітет парламенту вирішив внести відповідну постанову “Голосу” до порядку денного сесії”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, під час брифінгу журналісти поставили міністру внутрішніх справ запитання про те, чи зустрічався він з президентом Володимиром Зеленським після його пресконференції 20 травня, на якій Глава держави заявив, що Аваков залишається при владі тому, що він має довести до кінця розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Також журналісти уточнили в міністра, чи пов’язані зміни у справі Шеремета з такою зустріччю.
- Раніше повідомлялося, що у залі Верховної Ради збирають підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- 5 червня по всій країні відбувалися акції протесту з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Зокрема, акція сьогодні зранку відбулася під стінами Верховної Ради.
- У центрі Києва під стінами Верховної Ради учасники акції протесту, які вимагали відставки Арсена Авакова, запалили фаєри та підпалили поліційний автомобіль.