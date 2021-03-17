Як повідомлялося, 16 березня засідання політичної підгрупи ТКГ з питань врегулювання ситуації на Донбасі було перервано на прохання України через залучення Росією до перемовин терористки. Йдеться про громадянку України Маю Пирогову, яка була засуджена за тероризм на 10 років і оголошена Україною в розшук.

Сьогодні голови делегацій ТКГ не заслухали звіт політичної підгрупи, оскільки українські делегати відмовилися від перемовин за участі терористки.

Утім, робота гуманітарної та економічної підгруп продовжилася. Від України на засіданні замість Леоніда Кравчука головував віцепрем’єр Олексій Резніков.

Економічна підгрупа домовилася, що до 26 березня сторони нададуть списки кандидатів до складу робочої групи з моніторингу екологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Координатор підгрупи з безпеки та голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік повідомив, що проєкт документу щодо розмінування 19-ти нових ділянок на лінії розмежування готовий. Його було попередньо узгоджено під час “нормандського саміту” в Парижі в 2019 році.

Резніков запропонував до Великодня почати процес “гуманітарного розмінування” (ділянок, де розташовані кладовища, об’єкти інфраструктури тощо), а також розблокувати роботу КПВВ “Щастя” та “Золоте”. Очікуються відповідні рішення російської делегації.

Наступне засідання ТКГ заплановане на 31 березня.