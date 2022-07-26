Про це інформує британський телеканал Sky News.
GreenPeace стверджує, що нафтовий гігант Shell нечесно отримав ліцензію на розробку родовища Jackdaw біля узбережжя Абердіна минулого місяця без належних екологічних перевірок і з порушенням зобов’язань Британії щодо клімату.
Організація подала судовий позов проти уряду та обіцяє зірвати й інші схеми, що реалізуються у Північному морі.
Джерело в Уайтхоллі зазначило, що блокування видобутку нафти й газу в країні зробить Велику Британію більш вразливою для європейських ринків і потенційного тиску Кремля.
“Перекриття видобутку нафти і газу не сприяє зниженню попиту, воно просто робить Велику Британію більш залежною від іноземного імпорту, більш вразливою до потрясінь з постачаннями і більш вразливою для спроб кремля використовувати газовий ринок як зброю”, – пояснив співрозмовник.
В Уайтхоллі наголосили, що єдині, хто хоче зупинити видобуток у Північному морі, – це активісти GreenPeace та президент РФ Путін.
“Ми підтримуємо видобуток нафти та газу в Північному морі і рішуче захищатимемо це рішення”, – заявив співрозмовник.
Своєю чергою, GreenPeace відкидає ці звинувачення, посилаючись на заяви самих міністрів, у яких применшувався вплив викопного палива з Північного моря на енергетичну кризу.
- Нагадаємо, міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Проти виявилася лише Угорщина.
- Віце-канцлер ФРН Роберт Габек заявив, що влада Німеччини готує новий пакет заходів енергетичної безпеки на випадок кризи з постачанням газу. Зокрема, буде посилено вимоги щодо мінімального рівня заповненості газосховищ — до 75% з вересня, 85 відсотків з жовтня та 95% з листопада.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про важливість ширшого використання відновлюваних джерел енергії на тлі російської агресії проти України.
- За червень Європейський Союз імпортував більше газу зі Сполучених Штатів, аніж з РФ її газопроводами.