Про це інформує британський телеканал Sky News.

GreenPeace стверджує, що нафтовий гігант Shell нечесно отримав ліцензію на розробку родовища Jackdaw біля узбережжя Абердіна минулого місяця без належних екологічних перевірок і з порушенням зобов’язань Британії щодо клімату.

Організація подала судовий позов проти уряду та обіцяє зірвати й інші схеми, що реалізуються у Північному морі.

Джерело в Уайтхоллі зазначило, що блокування видобутку нафти й газу в країні зробить Велику Британію більш вразливою для європейських ринків і потенційного тиску Кремля.

“Перекриття видобутку нафти і газу не сприяє зниженню попиту, воно просто робить Велику Британію більш залежною від іноземного імпорту, більш вразливою до потрясінь з постачаннями і більш вразливою для спроб кремля використовувати газовий ринок як зброю”, – пояснив співрозмовник.

В Уайтхоллі наголосили, що єдині, хто хоче зупинити видобуток у Північному морі, – це активісти GreenPeace та президент РФ Путін.

“Ми підтримуємо видобуток нафти та газу в Північному морі і рішуче захищатимемо це рішення”, – заявив співрозмовник.

Своєю чергою, GreenPeace відкидає ці звинувачення, посилаючись на заяви самих міністрів, у яких применшувався вплив викопного палива з Північного моря на енергетичну кризу.