Екологічну групу Greenpeace звинувачують у тому, що вона робить Велику Британію більш вразливою для російського шантажу, намагаючись через суд заблокувати буріння на великому газовому родовищі в Північному морі.

Про це інформує британський телеканал Sky News.

GreenPeace стверджує, що нафтовий гігант Shell нечесно отримав ліцензію на розробку родовища Jackdaw біля узбережжя Абердіна минулого місяця без належних екологічних перевірок і з порушенням зобов’язань Британії щодо клімату.

Організація подала судовий позов проти уряду та обіцяє зірвати й інші схеми, що реалізуються у Північному морі.

Джерело в Уайтхоллі зазначило, що блокування видобутку нафти й газу в країні зробить Велику Британію більш вразливою для європейських ринків і потенційного тиску Кремля.

“Перекриття видобутку нафти і газу не сприяє зниженню попиту, воно просто робить Велику Британію більш залежною від іноземного імпорту, більш вразливою до потрясінь з постачаннями і більш вразливою для спроб кремля використовувати газовий ринок як зброю”, – пояснив співрозмовник.

В Уайтхоллі наголосили, що єдині, хто хоче зупинити видобуток у Північному морі, – це активісти GreenPeace та президент РФ Путін.

“Ми підтримуємо видобуток нафти та газу в Північному морі і рішуче захищатимемо це рішення”, – заявив співрозмовник.

Своєю чергою, GreenPeace відкидає ці звинувачення, посилаючись на заяви самих міністрів, у яких применшувався вплив викопного палива з Північного моря на енергетичну кризу.