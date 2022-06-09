«Гамбургер та картопля» – новий логотип компанії, котра займе місце McDonald’s в РФ

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Після більш ніж трьох десятиліть роботи в РФ, McDonald’s Corp у травні заявила, що продає свої ресторани одному зі своїх місцевих франчайзі, який перебрендує їх під новою назвою, яка досі не розкривається.
“На логотипі зображено два основних символи ресторану: дві жовті картоплі фрі та жовто-помаранчевий бургер. Зелений фон логотипу символізує якість продуктів і послуг, до яких звикли гості”, – зазначили у пресслужбі.
Новий власник компанії Олександр Говор планує відновити роботу всіх ресторанів за два місяці й розширити їх до 1000 з 850 зараз.
Водночас згідно з даними антимонопольної служби РФ, McDonald’s зберігає за собою право викупити свої російські ресторани протягом 15 років.
Раніше виконавчий директор McDonald’s Кріс Кемпчинський зазначив, що вихід з російського ринку – складне питання, яке не має прецедентів і має глибокі наслідки. Від початку відкриття в Росії McDonald’s мережа стала іконою американського способу життя та капіталізму.
Для McDonald’s відкриття першого ресторану у Москві стало однією з найвидатніших і найцікавіших подій. Воно ознаменувало кінець півстоліття ворожнечі холодної війни та залізної завіси. Через розмір бізнесу та поточні проблеми у РФ рішення було нелегким, але як додав Кріс Кемпчинський, “кінцевий стан зрозумілий”.
- Нагадаємо, американська компанія McDonald’s продає бізнес у РФ, оскільки збирається повністю покинути країну. Мережа закладів фастфуду відкрилася в РФ в 1990 році.
- 23 травня кавовий гігант Starbucks оголосив, що покинув РФ: бренд більше не буде присутнім на російському ринку.
- З російського ринку виходить підрозділ магазинів спортивних товарів Reebok. Бренд американської компанії Authentic Brands Group (ABG) продав магазини.
- Німецький техногігант Siemens виходить з ринку РФ. Через санкції Заходу прибуток концерну у другому кварталі впав до 625 мільйонів доларів.