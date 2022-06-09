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«Гамбургер та картопля» – новий логотип компанії, котра займе місце McDonald’s в РФ

На новому логотипі колишніх ресторанів McDonald's в РФ з’являться гамбургер і дві картоплі фрі, повідомила місцева компанія, оприлюднивши рекламну кампанію напередодні свого офіційного відкриття в неділю.

Четвер, 9 червня 2022, 23:57
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Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Після більш ніж трьох десятиліть роботи в РФ, McDonald’s Corp у травні заявила, що продає свої ресторани одному зі своїх місцевих франчайзі, який перебрендує їх під новою назвою, яка досі не розкривається.

“На логотипі зображено два основних символи ресторану: дві жовті картоплі фрі та жовто-помаранчевий бургер. Зелений фон логотипу символізує якість продуктів і послуг, до яких звикли гості”, – зазначили у пресслужбі.

Новий власник компанії Олександр Говор планує відновити роботу всіх ресторанів за два місяці й розширити їх до 1000 з 850 зараз.

Водночас згідно з даними антимонопольної служби РФ, McDonald’s зберігає за собою право викупити свої російські ресторани протягом 15 років.

Раніше виконавчий директор McDonald’s Кріс Кемпчинський зазначив, що вихід з російського ринку – складне питання, яке не має прецедентів і має глибокі наслідки. Від початку відкриття в Росії McDonald’s мережа стала іконою американського способу життя та капіталізму.

Для McDonald’s відкриття першого ресторану у Москві стало однією з найвидатніших і найцікавіших подій. Воно ознаменувало кінець півстоліття ворожнечі холодної війни та залізної завіси. Через розмір бізнесу та поточні проблеми у РФ рішення було нелегким, але як додав Кріс Кемпчинський, “кінцевий стан зрозумілий”.

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