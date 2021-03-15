Про це в інтерв’ю #Буквам розповів один із ініціаторів ідеї Центру протидії дезінформації, голова правління Інституту інформаційної безпеки Артем Біденко.
“Питання протидії дезінформації доволі складне. 2014 року і ми, і світ загалом помилялися щодо цього. Ми вважали, що дезінформація – це пропаганда і фейки, які поширюють проросійські медіа та журналісти, аби ввести суспільство в оману. З часом з’ясувалося, що дезінформація мутує. І ключове завдання росіян – це не тільки ввести в оману, але й посіяти хаос і в цьому хаосі керувати”, – зазначив Біденко.
За його словами, до 2020 року дезінформація з сукупності неправдивих новин перетворилася на величезну кількість феноменів з певним інформаційним забарвленням.
“Я говорю не про новини. Це цілий пласт явищ: меми, смішні відосікі, підкасти, блогери, які щось продають чи розповідають”, – зауважив експерт.
“Наприклад, якщо взяти одного відомого українського медійника, який записує довжелезні інтерв’ю з політиками, продає пірамідки і іноді продукує російські смисли – це ж не дезінформація у чистому вигляді. Але це – частина нашого інформаційного хаосу. Ціль якого – знищення авторитетів, розривання ланцюгів довіри. Аби ми не знали, кому й коли вірити”, – каже Біденко.
“Виявилося, що просто ставити обмеження – не ефективно. Як неефективною виявилася інвестиція в саму тільки медіаграмотність. Це показала історія з COVID-19”, – зазначив експерт.
- Голова правління Інституту інформаційної безпеки Артем Біденко заявив, що наративи Росії щодо України не змінились з ХІХ століття.
- Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розповів деталі стосовно початку роботи Центру протидії дезінформації, анонсованого президентом Володимиром Зеленським.
- Ексдержсекретар Міністерства культури України Артем Біденко сумнівається в ефективності роботи кількох Центрів протидії дезінформації, як це анонсували на форумі “Україна 30”.