Віцепрезидентка США Камала Гарріс обговорить гостру проблему доставки військових літаків в Україну, під час відвідин Польщі цього тижня.

Про це повідомили високопоставлені посадовці адміністрації перед від’їздом віцепрезидентки журналістам CNN.

Пропозиція Польщі передати свої винищувачі МіГ-29 Сполученим Штатам замість того, щоб передавати їх безпосередньо Україні, застала адміністрацію США зненацька.

Цю ідею Вашингтон рішуче відхилив.

“На столі багато ідей. Як ви бачили із заяви Пентагону, ми вважаємо, що ця заява не є життєздатною, але ми хочемо і, безумовно, заохочуємо всіх союзників висувати ідеї. І щоб ми залишалися в дуже тісній координації в усіх напрямках”, – сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Посадовець додав, що Гарріс залучить до цього питання польських лідерів, зокрема президента та прем’єр-міністра, коли зустрінеться з ними в четвер у Варшаві.

“Ми деякий час вели діалог з поляками про те, як найкраще надати Україні різноманітну безпекову допомогу. І це діалог, який обов’язково триватиме до та в рамках поїздки віцепрезидентки”, – наголосив чиновник.

Наголошується, що це є ключовим пріоритетом для США і для всіх союзників НАТО. І задля досягнення мети усі ідеї потрібно обговорювати.

Харріс їде до Польщі та Румунії в критичний для Європи та для адміністрації Байдена момент задля розв’язання низки проблем, які з’явилися у зв’язку з російським вторгненням.

Також на порядку денному: у Варшаві Гарріс також зустрінеться з українськими біженцями й американськими дипломатами, які переїхали до Польщі із закритого посольства США в Києві.

Вона також зустрінеться з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який перебуває з візитом одночасно, і розмовлятиме з американськими та польськими військами у п’ятницю.

Сполучені Штати перекинули до Польщі майже 5000 додаткових військовослужбовців на знак заспокоєння на тлі агресії Росії.

З Польщі Харріс їде до Румунії, де зустрінеться з президентом країни та співробітниками посольства США.

Офіційні особи заявили, що Гарріс прибуде до Європи з повідомленням, яке складається з трьох частин: що США стоять на боці своїх союзників по НАТО, що вони продовжуватимуть підтримувати український народ і що Путін зробив помилку, яка призведе до “результатної поразки” Росії.