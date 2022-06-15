Гаубиці, боєприпаси та Harpoon – Міноборони США оприлюднило список озброєння з нового пакету допомоги Україні

Міністерство оборони США детально оприлюднило анонсований 15 червня безпековий пакет допомоги, який надсилають Україні для боротьби з РФ — на загальну суму близько 1 мільярда доларів. Він містить додаткові гаубиці, боєприпаси, а також системи берегової оборони Harpoon.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Сполучені Штати зараз виділили близько 6,3 мільярда доларів США на допомогу Україні з початку роботи адміністрації Байдена, зокрема приблизно 5,6 мільярда доларів з початку неспровокованого повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого”, – заявив речник Пентагону Дж. Тодд Брессіл.

У межах 12-ї “президентської допомоги” вартістю приблизно $350 мільйонів США надсилають 18 додаткових гаубиць із тактичними транспортними засобами для їх буксирування, 36 000 снарядів калібру 155 мм для гаубиць, а також запчастини та інше обладнання для артилерії.

Витрата також містить боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем або HMARS і тактичні машини “для відновлення обладнання”.

Водночас пакет на суму 650 мільйонів доларів США в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) містить дві системи берегової оборони Harpoon, а також тисячі “захищених радіостанцій” і тисячі приладів нічного бачення, теплові приціли та “іншу оптику”.

Пакет USAI також містить фінансування “на навчання, технічне обслуговування, утримання, транспортні та адміністративні витрати”.

Загалом повний пакет Пентагону містить:

18 155-мм гаубиць;

36 000 снарядів 155 мм;

18 тактичних транспортних засобів для буксирування 155-мм гаубиць;

Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем;

Чотири тактичні машини для відновлення обладнання;

Запчастини та інше обладнання.

У пакет USAI входить:

Дві системи берегової оборони Гарпун;

Тисячі захищених радіоприймачів;

Тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних прицілів та іншої оптики;

Фінансування витрат на навчання, обслуговування, утримання, транспортні та адміністративні витрати.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Сполучені Штати Америки та Україна тісно співпрацюють задля того, щоб задовольнити усі запити України. Особливо потребу в бронетехніці та береговій обороні.