4 жовтня у російській компанії "Газпром" зазначили, що можуть припинити постачання газу до Молдови у разі непогашення заборгованості з боку АТ "Молдовагаз".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби російського газового монополіста.

Відповідно до заяви “Газпрому”, протягом 2022 року “Молдовагаз” регулярно звертався з проханнями дати відстрочення платежів за постачений газ і пом’якшити контрактні зобов’язання.

“Газпром” завжди з розумінням ставився до прохань молдавської сторони, підтверджуючи свою націленість на довгострокову та взаємовигідну співпрацю, і регулярно задовольняв ці запити”, – наголосили у повідомленні.

Водночас російський монополіст заявив, що залишає за собою “право на повне припинення постачання у разі порушення зобов’язання щодо оплати газу до 20 жовтня 2022 року” та “право на розірвання контракту у будь-який момент через грубе порушення термінів укладання угоди щодо врегулювання історичної заборгованості АТ “Молдовагаз”.

Щобільше, у повідомленні пресслужби попередили, що “надалі будь-які прохання молдавської сторони, що передбачають зміни контрактних умов, оформлятимуться лише як відповідні доповнення до контракту”.

У компанії також додали, що через відмову українського “Нафтогазу” надавати російському “Газпрому” послугу з транспортування газу в повному обсязі в жовтні, компанія може постачати до Молдови паливо лише в обсязі 5,7 млн куб. м на добу.

Своєю чергою, голова правління “Молдовагаз” Вадим Чебан заявив, що компанія докладе всіх зусиль для виконання у жовтні контрактних зобов’язань перед “Газпромом”, наголосивши, що підприємства компанії готові до роботи в режимі НС, повідомляє DW.