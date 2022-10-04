Про це йдеться у повідомленні пресслужби російського газового монополіста.
Відповідно до заяви “Газпрому”, протягом 2022 року “Молдовагаз” регулярно звертався з проханнями дати відстрочення платежів за постачений газ і пом’якшити контрактні зобов’язання.
“Газпром” завжди з розумінням ставився до прохань молдавської сторони, підтверджуючи свою націленість на довгострокову та взаємовигідну співпрацю, і регулярно задовольняв ці запити”, – наголосили у повідомленні.
Водночас російський монополіст заявив, що залишає за собою “право на повне припинення постачання у разі порушення зобов’язання щодо оплати газу до 20 жовтня 2022 року” та “право на розірвання контракту у будь-який момент через грубе порушення термінів укладання угоди щодо врегулювання історичної заборгованості АТ “Молдовагаз”.
Щобільше, у повідомленні пресслужби попередили, що “надалі будь-які прохання молдавської сторони, що передбачають зміни контрактних умов, оформлятимуться лише як відповідні доповнення до контракту”.
У компанії також додали, що через відмову українського “Нафтогазу” надавати російському “Газпрому” послугу з транспортування газу в повному обсязі в жовтні, компанія може постачати до Молдови паливо лише в обсязі 5,7 млн куб. м на добу.
Своєю чергою, голова правління “Молдовагаз” Вадим Чебан заявив, що компанія докладе всіх зусиль для виконання у жовтні контрактних зобов’язань перед “Газпромом”, наголосивши, що підприємства компанії готові до роботи в режимі НС, повідомляє DW.
- 1 жовтня російська газовидобувна і газорозподільна монополія “Газпром” тимчасово зупинила постачання природного газу до Італії, що посилило енергетичну кризу в Європі.
- Між Грецією та Болгарією запрацював газопровід, який допоможе зменшити залежність Південно-Східної Європи від російського газу та підвищити енергетичну безпеку.
- У Польщі відкрито газопровід Baltic Pipe потужністю 10 млрд кубометрів на рік. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що епоха домінування Росії в газовій сфері закінчується.
- Значна закупівля скрапленого природного газу в Європі означає, що цієї зими їй, ймовірно, вистачить палива для виробництва електроенергії, щоб компенсувати постачання з Росії.