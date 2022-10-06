Про це повідомляє CNN.
На пресконференції у Києві Гроссі зазначив журналістам, що робота полягає в тому, щоб запобігти ядерній аварії, і “це те, що я роблю”.
Він наголосив, що “дуже скоро” поїде до РФ, і вважає, що розмови, які він матиме, будуть на “дуже високому рівні”.
Персонал на станції працює в “нестерпних умовах”, але персонал МАГАТЕ продовжить чергувати на станції, додав він, зазначивши, що є ознаки того, що міни є в периметрі станції, але не всередині станції.
Раніше повідомлялося, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі у зв’язку із продовженням російського ядерного шантажу на Запорізькій атомній електростанції й незаконним затриманням окупантами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова планує відвідати Київ і Москву.
Після отримання інформації про затримання Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зв’язалося з відповідними органами та повідомило, що Мурашов перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Гендиректор наголосив, що це затримання має дуже значний вплив принаймні на два з семи незамінних компонентів ядерної безпеки на атомній електростанції.
- Росіяни змушують українських працівників на Запорізькій АЕС підписувати контракти з “Росатомом“, щоби вони могли й надалі працювати на станції.
- Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що у межах 77-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй триває робота над створенням зони безпеки навколо Запорізької АЕС.
- У російському МЗС заявили, що після анексії Запорізької області Росія буде повністю контролювати Запорізьку атомну електростанцію.