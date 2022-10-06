Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що вирушить до Москви, аби обговорити ядерну безпеку та ситуацію на Запорізькій атомній електростанції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Про це повідомляє CNN.

На пресконференції у Києві Гроссі зазначив журналістам, що робота полягає в тому, щоб запобігти ядерній аварії, і “це те, що я роблю”.

Він наголосив, що “дуже скоро” поїде до РФ, і вважає, що розмови, які він матиме, будуть на “дуже високому рівні”.

Персонал на станції працює в “нестерпних умовах”, але персонал МАГАТЕ продовжить чергувати на станції, додав він, зазначивши, що є ознаки того, що міни є в периметрі станції, але не всередині станції.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі у зв’язку із продовженням російського ядерного шантажу на Запорізькій атомній електростанції й незаконним затриманням окупантами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова планує відвідати Київ і Москву.

Після отримання інформації про затримання Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зв’язалося з відповідними органами та повідомило, що Мурашов перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Гендиректор наголосив, що це затримання має дуже значний вплив принаймні на два з семи незамінних компонентів ядерної безпеки на атомній електростанції.