Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським у 37 роковини аварії на ЧАЕС запевнив, що МАГАТЕ продовжує зусилля для захисту Запорізької АЕС.

Про це Рафаель Гроссі повідомив у Twitter.

“Мав честь поспілкуватися з президентом Зеленським у 37 роковини аварії на Чорнобильській АЕС і розповісти йому про програму медичної допомоги МАГАТЕ персоналу на всіх українських атомних електростанціях. Ми продовжуємо наші зусилля щодо захисту Запорізької АЕС”, – зазначив гендиректор МАГАТЕ.

Нагадаємо, що 5 квітня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся з російськими посадовцями в Калінінграді, аби обговорити ситуацію щодо гарантування ядерної безпеки на тимчасово окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції.

“Сьогодні в Калінінграді я зустрівся з високопосадовцями кількох російських відомств. Я продовжую свої зусилля щодо захисту Запорізької атомної електростанції”, – сказав Гроссі.

Він також додав, що його нещодавній візит на ЗАЕС підтвердив “нагальну необхідність досягнення цієї життєво важливої мети, яка відповідає спільним інтересам”.

Зазначимо, що 29 березня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС. Після цього він заявив, що кількість російських окупаційних військ довкола атомної електростанції збільшилась.

Як відомо, гендиректор МАГАТЕ вперше відвідав окуповану РФ ЗАЕС у вересні минулого року. Метою нового візиту було “з перших уст оцінити серйозність ситуації з ядерною безпекою та охороною на об’єкті”.

МАГАТЕ має команду експертів на ЗАЕС з вересня 2022 року, однак Гроссі описав ситуацію, як “все ще нестабільну”.

“Очевидно, що в усьому цьому регіоні посилюється військова активність. Тому захистити ЗАЕС неможливо”, – сказав він.

Під час свого сьомого візиту до України і другого – на ЗАЕС Гроссі переконався, що захист станції є вкрай необхідним.

“Я мав можливість оцінити збитки Запорізької АЕС після обстрілу 20 листопада і також проблеми, які виникли після повторюваних блекаутів. Захист Запоріжжя – це посильна задача. Міжнародне агентство з атомної енергії і особисто я будемо продовжувати працювати в цьому напрямку”, – зауважив він.

Також він зазначив, що існували різні ідеї і концепції щодо захисту. Спочатку увагу було зосереджено на можливості створення чітко визначеної зони навколо станції. Проте побудова захисних споруд не розглядалася.

“Ідея полягає в тому, щоб узгодити певні принципи, певні зобов’язання, зокрема, не атакувати станцію. Це атомна електростанція. Це не військова база”, – резюмував Гроссі.