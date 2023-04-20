Про це український генерал зазначив у Facebook.
Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі “Рамштайн” Залужний розповів генералу Каволі про ситуацію на фронті.
Сторони обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів.
Також домовилися і надалі продовжувати діалог та активно взаємодіяти.
Український генерал висловив вдячність за стійку підтримку та допомогу.
Зауважимо, 4 квітня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів змістовні телефонні перемовини з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про ситуацію на лінії фронту.
Згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.
У Генштабі раніше повідомили, що в окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів.
- Естонія планує надати Україні партію 155-мм снарядів у межах ініціативи ЄС щодо постачання Україні мільйона боєприпасів для артилерії, а також інше озброєння.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вибудована система контролю над озброєннями знаходиться під загрозою через дії Росії та Китаю.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня, під час свого першого візиту до України від початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, заявив, що Україна “заслуговує стати повноправним членом альянсу”.