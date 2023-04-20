20 квітня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це український генерал зазначив у Facebook.

Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі “Рамштайн” Залужний розповів генералу Каволі про ситуацію на фронті.

Сторони обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів.

Також домовилися і надалі продовжувати діалог та активно взаємодіяти.

Український генерал висловив вдячність за стійку підтримку та допомогу.

Зауважимо, 4 квітня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів змістовні телефонні перемовини з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про ситуацію на лінії фронту.

Згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.

У Генштабі раніше повідомили, що в окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів.