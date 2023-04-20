Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вибудована система контролю над озброєннями знаходиться під загрозою через дії Росії та Китаю.

Про це сповіщає Politico.

За словами глави НАТО, загроза краху міжнародного порядку контролю над озброєннями поступово наростає. У політичному просторі все частіше звучать заяви про поширення ядерної зброї, що може обернутися небезпечними наслідками.

Наголошено, що побоювання Столтенберга з’явилися на тлі нещодавнього рішення Кремля вийти з договору з США про контроль над ядерною зброєю. Крім того, генсекретар НАТО звернув увагу і на стрімке нарощення ядерного арсеналу Китаєм.

Як повідомляється, Столтенберг закликає сісти за стіл переговорів з представниками цих країн, щоб стабілізувати ситуацію щодо ядерної ескалації конфлікту.

“Ми не повинні забувати, що угоди про контроль над озброєннями підписуються не між друзями. Вони укладаються між противниками”, – резюмував Столтенберг.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Венді Шерман попередила, що Сполучені Штати спільно зі своїми союзниками по НАТО повинні залишатися напоготові відносно ознак того, що президент Росії Володимир Путін може використати тактичну ядерну зброю в “керованій” ескалації війни проти України.

Зауважимо, західні лідери готуються, що президент РФ Володимир Путін може використати “усі інструменти, які в нього залишилися”, включаючи ядерні загрози та кібератаки у відповідь на очікуваний український контрнаступ.