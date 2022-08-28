Сергій Кривонос – генерал-майор Збройних сил України, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України (2016—2019), заступник секретаря РНБО (2019-2020 рр). У 2014 році особисто командував обороною Краматорського аеродрому, котра позначилася значними втратами нападників. Він розкритикував внутрішні політичні чвари, ігнорування загрози війни з боку влади та роботу міністерств. Також Кривонос констатував: влада зараз намагається переписати історію, аби себе відбілити.

Про це Сергій Кривонос розповів у інтерв’ю на радіо “Київ FM”.

Генерал-майор займався захистом аеропорту “Жуляни”. Він розповів, що головною метою було не допустити повторення сценарію Гостомеля, де російський десант встиг висадитися, що прискорило окупацію передмість Києва. Від “Жулян” до президентського кварталу – трошки менш ніж сім кілометрів.

– У Жулянах я з’явився 25 лютого. З 25-го лютого в аеропорті Жуляни не було нікого, кого ми рахуємо олігархами, не було абсолютно нікого з величезної команди компанії, яка обслуговує аеропорт, величезної команди поліцейських, які також охороняли цей аеропорт. Нікого не було. Аеропорт був кинутий напризволяще.

Інтерв’юер процитував слова міністра оборони Олексія Резнікова про те, що Україна перебуває на етапі стабілізації ситуації на полі бою. За допомогою невеликого переміщення підрозділів ми утворили багато хороших засобів стримування. Він запитав у Кривоноса, чи поділяє він думку, що найгірший сценарій уже перейдено?

– Я інше питання задам. А який військовий досвід у міністра оборони Рєзнікова, що він так сміливо керує підрозділами і розповідає хто, що і як має робити? Це не його функціонал, це функціонал Головнокомандувача ЗС Генерала Залужного. Ось він може про це говорити. А міністр Резніков може розповісти, чому так хр*ново організоване постачання військово-технічної допомоги, чому в нас у цьому так багато перепон і чому цим займається не Міністерство оборони, а чому це все відбувається під кураторством Головного управління розвідки. Хай краще про це розповідає. Кожен на цій війні мусить займатися своєю справою. І коли міністр оборони без освіти і без служби у Збройних силах безпосередньо розповідає як керувати підрозділами, це вже викликає посмішку. У нього абсолютно інший функціонал. У нього питання забезпечення збройних сил. От нехай за це і відповідає, цим і займається, щоб воно вийшло на потрібний рівень, а не так, що у нас на певних моментах нема у що одіти, нема у що обути, і зарплатню військовослужбовцям дали лише на 24 число, під той момент, коли ідуть бої і військові мають отримувати зарплати день в день, а не їм мають розповідати, що є якісь збої. Людину, яка зі зброєю в руках захищає країну в окопі, абсолютно не цікавить, яка проблема Міністерства оборони. А завдання Міністерства оборони – забезпечити кожного бійця нагодованим, озброєним, оснащеним, навченим, і крім цього, зі своєчасним грошовим утриманням. Ось завдання Міністерства оборони. А не розповідати, як воюють чи не воюють. Це не його функціонал. Хай почитає свої обов’язки.

Олексій Данілов в одному з інтерв’ю сказав, що “до війни [Великої війни – прим.ред.] ми готувалися від грудня 19 року. Усі твердження, що цим не займалися, абсолютно не відповідають дійсності. Якби ми не готувалися до війни, сьогодні б російські танки були у Варшаві, Празі, Талліні та Вільнюсі”. Сергій Кривонос певний час устиг попрацювати з Даніловим в РНБО.

“Як ви оцінюєте цю заяву і чи дійсно ми потужно готувались до війни з Росією?”, – запитав у генерала інтерв’юер.

– Сльози захвату заважають мені слухати та читати, але я відповім наступним чином: в перший день свого призначення секретарем РНБО пан Данілов мені сказав: “Війна в цій країні вже підходить до завершення, військові в РНБО не потрібні тому безпосередньо шукати собі місце”. То в жовтні війна “закінчувалась”, а в грудні вони почали цим займатися?

Про те, що зараз ми є свідками міфотворчості й заміни понять стосовно війни та підготовки влади до неї, Кривонос заявив:

– По-перше, ця влада не вічна і рано чи пізно їм поставлять питання по закінченню війни: “А хто ж допустив цю війну?”. Наступне: а пан Данилов, мабуть, забув, що в лютому 20-го року, це через два місяці після того, як вони “активно почали займатися підготовкою до війни”, вони якраз тоді намагалися закрити програму, що стосується “Нептуна” і взагалі роботи ракетного напрямку конструкторського бюро “Луч”. Він, мабуть, забув про цей скандал, коли були звернення до президента, коли пан Бутусов безпосередньо написав велику статтю, коли я виступав, інші люди виступали щодо підняття спроможності нашого ракетного напрямку? І тоді вже уступивши безпосередньо тиску спільноти, на це звернули увагу і на це були виділені невеличкі кошти, не в тому обсязі, в якому вони могли були б виставлені. А пан Данілов готувався до війни і в січні 2022 року: безпосередньо Верховна Рада тоді відкликала 50 мільярдів з бюджету Збройних сил. Це також підготовка до війни? Цікаве трактування підготовки до війни.

Наступне: те, що вони хочуть переписати історію, намагаються її так сформувати, стало ясно ще з квітня. Тоді перший шок як раз пройшов і почали прибирати всіх радників, усіх помічників безпосередньо з керівництва з досвідом роботи, які активно використовувалися першочергово в березні. Те, що Данілов розповідає який він там суперчемпіон, який він герой – це не значить, що цьому люди вірять. Досвід Данілова у підготовці до війни закінчується чим? Двома освітами, які незрозуміло як отримані? Я б не поспішав з такими висновками, що вони готувались до війни. Готуватися також можна по-різному. Вони підготувались так, що через 6 годин росіяни вже були на околицях Києва – це підготовка до війни? Суперова підготовка.

Про почуття стосовно чинної влади генерал-майор констатував, що він не має жодних до них образ, бо не може ображатися на тих, хто не розбирається в багатьох питаннях і не розуміють взагалі що вони роблять з цією країною. Свою критику Сергій Кривонос назвав актуальною та сказав, що він не лише критикує, а й зауважує на що варто звернути увагу.

Він також дав відповідь на запитання, чи можна повернути Крим військовим шляхом.

– Крим треба повертати тільки військовим шляхом. На даному етапі ми спроможні це зробити.

Генерал-майор наголосив, що у випадку якихось змін влади, наприклад, внутрішніх перестановок чи смерті Путіна силове захоплення Криму українською владою спростить Росії завдання. Бо захоплені території не захочеться віддавати, але якщо півострів забрала силою Україна – вони готові будуть з цим змиритися та поставити перед фактом все російське населення.

Кривонос стверджує: завершення війни – це питання не кількох місяців, а значно триваліше. Перемогти Росію можна лише знищивши ресурси, які РФ кидає на нашу територію, зокрема й живу силу.

– Путін не зупиниться на кількості жертв, які він кидає на нашу територію – це ж не його діти воюють. Керівники, які поряд із ним також абсолютно чхали на кількість людських жертв з боку РФ. Вони будуть кидати, кидати, кидати, в багатьох випадках використовуючи і вогневе ураження, використовуючи і живі штурмові колони. Вони в багатьох випадках воюють м’ясом. Але це не значить, що російська армія – слабка. Ще зарано говорити, що ми зламали хребта російській армії, у нас попереду багато роботи.

Він також додав, що смерть Путіна не факт що щось змінить, оскільки після нього можуть також прийти люди з “промитими мізками”, “Россія – понад усе” і “великорусским шовінізмом”.

Генерал зауважив, що зараз важливим завданням влади є не впадати у політичні чвари:

– Деякі з Офісу президента займаються політичними виборами, уже існують списки політично-незручних людей, яких зараз знімають з посад в армії, тих людей, яких не призначають на певні посади, тих людей, яких не виводять в розпорядження, хоча ці люди просто воїни, вони вміють воювати. Але чомусь там в Офісі президента визначили, що є такі списки. Ці списки приносять непоправну шкоду для нашої перемоги. Але їм все одно. Ця перемога їх цікавить – безпосередньо як майбутні вибори. Професіоналізм вони не розглядають як основу підбору воїна. В моєму розумінні, я б зараз заборонив будь-які партії. Лишив би лише одну партію: партію перемоги над Російською Федерацією. А вже після нашої перемоги будь-які політичні рухи нехай собі розбираються що і як робити.

Ведучий запитав у Кривоноса, чи загрожує Залужному звільнення з боку ОП, з боку будь-яких сил чи і Залужний буде командувати ЗСУ і надалі до самої перемоги?

– Я хотів би у це вірити, але у мене є певні занепокоєння, тому що в багатьох випадках президенту формують точку зору не він сам, а його оточення. А його оточення чітко відслідковує рейтинги генерала Залужного і вони значно переважають рейтинги того ж самого президента України. У певних моментах це викликає істерику в Офісі президента. Тому загроза поки що над генералом Залужним нікуди не зникла і можуть знайти привід, щоб його прибрати. Сподіваюся, що все-таки у Верховного Головнокомандувача ЗСУ політика перейде на другий план, а на першому плані буде війна. І ті, хто показали за ці пів року, що вони спроможні захищати Україну, будуть ним підтримувані, а не відправлені в якусь “почесну” відставку чи відсилку.