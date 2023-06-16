Джерело: “Енергоатом”.

Станом на ранок 16 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя продовжує знижуватись, у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін – 16,67 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.

Зокрема, рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,19 м. У компанії зауважили, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від коливань Каховського водосховища.

У компанії зазначили, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Нагадаємо, що вчора, 15 червня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану ЗАЕС. Після цього він заявив, що ситуація на атомній електростанції серйозна, однак вона перебуває в процесі стабілізації.

“З одного боку, ситуація серйозна, наслідки є, і вони реальні. Водночас вживаються заходи щодо стабілізації ситуації”, – заявив Рафаель Гроссі.

Зокрема гендиректор МАГАТЕ зазначив, що на Запорізькій АЕС достатньо води.

“Я зміг побачити ставок-охолоджувач, іригаційні ворота, канали, які складають основну систему охолодження станції. Для мене було дуже важливо мати можливість дати власну оцінку ситуації разом із моїми експертами”, – сказав Рафаель Гроссі.

Метою візиту Рафаеля Гроссі на ЗАЕС було визначити, чи не наразився об’єкт на небезпеку через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, вода з якої використовувалася для охолодження шести реакторів.