Джерело: “Енергоатом”.
Станом на ранок 16 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя продовжує знижуватись, у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін – 16,67 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.
Зокрема, рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,19 м. У компанії зауважили, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від коливань Каховського водосховища.
У компанії зазначили, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.
Нагадаємо, що вчора, 15 червня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану ЗАЕС. Після цього він заявив, що ситуація на атомній електростанції серйозна, однак вона перебуває в процесі стабілізації.
“З одного боку, ситуація серйозна, наслідки є, і вони реальні. Водночас вживаються заходи щодо стабілізації ситуації”, – заявив Рафаель Гроссі.
Зокрема гендиректор МАГАТЕ зазначив, що на Запорізькій АЕС достатньо води.
“Я зміг побачити ставок-охолоджувач, іригаційні ворота, канали, які складають основну систему охолодження станції. Для мене було дуже важливо мати можливість дати власну оцінку ситуації разом із моїми експертами”, – сказав Рафаель Гроссі.
Метою візиту Рафаеля Гроссі на ЗАЕС було визначити, чи не наразився об’єкт на небезпеку через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, вода з якої використовувалася для охолодження шести реакторів.
- Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції після руйнування дамби Каховської ГЕС залишається достатнім, принаймні на деякий час.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі закликає надати експертам ширший доступ до території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) для перевірки “суттєвої розбіжності” у даних про рівень води на зруйнованій Каховській дамбі, яка використовувалась для охолодження реакторів станції.
- Російські загарбники не дозволяють українським працівникам Запорізької АЕС здійснити переведення енергоблоку №5 у режим “холодного зупину”, як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року.