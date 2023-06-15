Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції після руйнування дамьи Каховської ГЕС залишається достатнім, принаймні на деякий час.

Джерело: Рафаель Гроссі/Twitter

15 червня глава МАГАТЕ відвідав територію ЗАЕС, аби оцінити ситуацію на тлі катастрофічного затоплення після підриву дамби Каховської ГЕС.

Нині рівень води у ставку-охолоджувачі достатній, аби найбільша в Європі АЕС могла певний час безпечно функціонувати.

Водночас Гроссі запевнив, що Агентство “вкрай уважно” відстежуватиме ситуацію. Він додав, що падіння рівня води у ставку-охолоджувачі атомної станції стало одним із найсерйозніших наслідків катастрофи на Каховській ГЕС.

Today, I visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant to assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/TSO5ml0cJa — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 15, 2023

15 червня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув до тимчасово окупованої Запорізької АЕС в Енергодарі.

Очікувалося, що Гроссі відвідає станцію 14 червня, але після переговорів у Києві днем раніше дипломатичне джерело повідомило, що візит відкладено. Рафаель Гроссі відкладав заплановану поїздку, посилаючись на безпекову ситуацію та чекав, коли візит можна буде реалізувати.

Зауважимо, під час свого візиту до Києва генеральний директор МАГАТЕ представив президенту Володимиру Зеленському програму допомоги Україні у подоланні наслідків підриву Каховської гідроелектростанції.

Раніше Гроссі закликав надати експертам ширший доступ до території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) для перевірки “суттєвої розбіжності” у даних про рівень води на зруйнованій Каховській дамбі, яка використовувалась для охолодження реакторів станції. Оскільки висота рівня води є основною характеристикою для тривалої роботи водяних помп.

Варто нагадати, ще до підриву дамби Каховської ГЕС, експерт із питань ядерної безпеки, який консультував уряди Великої Британії та Франції, голова Nuclear Consulting Group Пол Дорфман попередив, що ситуація на найбільшій електростанції Європи зараз “ймовірно більш небезпечна, ніж будь-коли”.