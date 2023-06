Джерело: Рафаель Гроссі/Twitter

15 червня глава МАГАТЕ відвідав територію ЗАЕС, аби оцінити ситуацію на тлі катастрофічного затоплення після підриву дамби Каховської ГЕС.

Водночас Гроссі запевнив, що Агентство “вкрай уважно” відстежуватиме ситуацію. Він додав, що падіння рівня води у ставку-охолоджувачі атомної станції стало одним із найсерйозніших наслідків катастрофи на Каховській ГЕС.

Today, I visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant to assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/TSO5ml0cJa

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 15, 2023