Джерело: Рафаель Гроссі/Twitter
15 червня глава МАГАТЕ відвідав територію ЗАЕС, аби оцінити ситуацію на тлі катастрофічного затоплення після підриву дамби Каховської ГЕС.
Водночас Гроссі запевнив, що Агентство “вкрай уважно” відстежуватиме ситуацію. Він додав, що падіння рівня води у ставку-охолоджувачі атомної станції стало одним із найсерйозніших наслідків катастрофи на Каховській ГЕС.
Today, I visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant to assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/TSO5ml0cJa
— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 15, 2023
15 червня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув до тимчасово окупованої Запорізької АЕС в Енергодарі.
Очікувалося, що Гроссі відвідає станцію 14 червня, але після переговорів у Києві днем раніше дипломатичне джерело повідомило, що візит відкладено. Рафаель Гроссі відкладав заплановану поїздку, посилаючись на безпекову ситуацію та чекав, коли візит можна буде реалізувати.
Зауважимо, під час свого візиту до Києва генеральний директор МАГАТЕ представив президенту Володимиру Зеленському програму допомоги Україні у подоланні наслідків підриву Каховської гідроелектростанції.
Раніше Гроссі закликав надати експертам ширший доступ до території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) для перевірки “суттєвої розбіжності” у даних про рівень води на зруйнованій Каховській дамбі, яка використовувалась для охолодження реакторів станції. Оскільки висота рівня води є основною характеристикою для тривалої роботи водяних помп.
Варто нагадати, ще до підриву дамби Каховської ГЕС, експерт із питань ядерної безпеки, який консультував уряди Великої Британії та Франції, голова Nuclear Consulting Group Пол Дорфман попередив, що ситуація на найбільшій електростанції Європи зараз “ймовірно більш небезпечна, ніж будь-коли”.
- Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Це, зокрема, несе загрозу і для Запорізької АЕС, яку також на даний час окуповано російськими загарбниками.
- Російські загарбники не дозволяють українським працівникам Запорізької АЕС здійснити переведення енергоблоку №5 у режим “холодного зупину”, як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року.
- Росіяни зупинили автоматичну передачу Україні інформації з датчиків про рівень радіації на Запорізькій АЕС.
- Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) видала розпорядження ДП “НАЕК “Енергоатом” вивести у “холодний зупин” енергоблок №5 Запорізької АЕС. Це розпорядження видано через неможливість усунути порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки.