Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Протягом доби росіяни завдали 34 авіаційних ударів, здійснили 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення. Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил РБ.
На Куп’янському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії поблизу населеного пункту Синьківка.
На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії поблизу населеного пункту Спірне, успіху не мав.
На Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут. В районі населених пунктів Іванівське та Предтечине противник вів безрезультатні наступальні дії.
На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.
На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів.
У пресслужбі зазначили, що для поповнення власних втрат у живій силі, зі складу резерву російських окупаційних військ, до Зайцевого Донецької області прибули близько 200 нещодавно мобілізованих російських військовослужбовців. Встановлено, що через відсутність чітких вказівок щодо їх подальшого застосування, малий термін індивідуальної і колективної підготовки та незадовільний рівень укомплектованості речовим майном, згадані військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Тому новоявлені окупанти всіляко шукають приводу уникнути участі у бойових діях.
Своєю чергою, авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Мерлін”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження живої сили противника, а також ворожу станцію радіоелектронної боротьби.
- У ворожому корабельному угрупованні в Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв. До двох підводних додався один надводний, тож загальний залп ракет типу “Калібр” може сягати 16.
- Міністр оборони Олексій Резніков попросив вибачення за свої слова в інтерв’ю газеті La Razon стосовно того, що втрати українських військових – менші за кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині.
- В Україні триває 418-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 17 квітня українські захисники ліквідували вже понад 182 тисячі російських солдатів, з яких – 590 за останню добу.
- Ворог зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші захисники відбили понад 45 атак противника.