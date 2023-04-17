Триває чотириста вісімнадцята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Противник зазнає чималих втрат та зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші захисники відбили понад 50 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби росіяни завдали 34 авіаційних ударів, здійснили 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення. Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил РБ.

На Куп’янському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії поблизу населеного пункту Синьківка.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії поблизу населеного пункту Спірне, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут. В районі населених пунктів Іванівське та Предтечине противник вів безрезультатні наступальні дії.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів.

У пресслужбі зазначили, що для поповнення власних втрат у живій силі, зі складу резерву російських окупаційних військ, до Зайцевого Донецької області прибули близько 200 нещодавно мобілізованих російських військовослужбовців. Встановлено, що через відсутність чітких вказівок щодо їх подальшого застосування, малий термін індивідуальної і колективної підготовки та незадовільний рівень укомплектованості речовим майном, згадані військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Тому новоявлені окупанти всіляко шукають приводу уникнути участі у бойових діях.

Своєю чергою, авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Мерлін”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження живої сили противника, а також ворожу станцію радіоелектронної боротьби.