Про це повідомило Міністерство оборони України.

Разом з українським міністром відвідав бійців ЗСУ і французський колега Себастьєн Лекорню. Глави міністерств поспілкувалися з військовими та нагородили захисників України.

Зазначено, що міноборони Франції організовує допомогу українським пораненим з червня 2022 року.

У межах візиту міністри оборони України та Франції Олексій Резніков і Себастьян Лекорню обговорили потреби Збройних сил України. Вчора Франція підтвердила плани передати Україні ще 12 гаубиць Caesar. Для навчання українських захисників країна виділить інструкторів.