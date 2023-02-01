Про це повідомило Міністерство оборони України.
Разом з українським міністром відвідав бійців ЗСУ і французський колега Себастьєн Лекорню. Глави міністерств поспілкувалися з військовими та нагородили захисників України.
Зазначено, що міноборони Франції організовує допомогу українським пораненим з червня 2022 року.
У межах візиту міністри оборони України та Франції Олексій Резніков і Себастьян Лекорню обговорили потреби Збройних сил України. Вчора Франція підтвердила плани передати Україні ще 12 гаубиць Caesar. Для навчання українських захисників країна виділить інструкторів.
- Данія вирішила надати 19 одиниць Caesar замість шести.
- У Норвегії пообіцяли відправити в Україну бойові танки німецького виробництва Leopard 2 якнайшвидше. Ймовірно, техніку варто очікувати під кінець березня.
- 30 січня Франція та Австралія заявили, що співпрацюватимуть у багатомільйонному проєкті з виготовлення “кількох тисяч” артилерійських снарядів для України.